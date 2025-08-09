Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Thomas Müller überrascht mit Schnurrbart im Bayern-Training

Bei der Club-WM war Thomas Müller noch ohne Schnurrbart: Vor dem Abschied aus München wagte der Ur-Bayer nun noch ein kleines Look-Experiment. Bild: Sven Hoppe/dpa
Thomas Müller überrascht mit Schnurrbart im Bayern-Training
Kurz vor dem Abflug nach Vancouver wagt der Kult-Bayer nun noch ein Style-Experiment. Beim Training an der Säbener Straße zeigt Müller den Fans das Ergebnis. Ob es bis zur Vorstellung in Kanada hält?

München.

Neuer Look kurz vor dem Abflug nach Kanada: Thomas Müller hat die Fans des FC Bayern beim Training an der Säbener Straße mit einem Schnurrbart überrascht. Der 35-Jährige, der sich zurzeit noch beim deutschen Meister fit hält, zeigte sich beim Schreiben einiger Autogramme gut aufgelegt - und eben etwas verändert.

Zumindest für seine knapp 15 Millionen Follower bei Instagram kam das nicht ganz plötzlich: Am Tag zuvor hatte Müller auf der Plattform nämlich in einem Post gefragt, ob er sich einen dort auf einem Selfie präsentierten Schnurrbart stehen lassen solle. Einige ließen als Reaktion ein "Gefällt mir" da, unter anderem der derzeit verletzte Bayern-Offensivstar Jamal Musiala. Durchaus begeistert zeigte sich Ex-Skistar Felix Neureuther, der in der Kommentarleiste mit einem knappen "Logisch" und gleich drei Daumen nach oben besondere Überzeugungsarbeit leistete.

Der Schnurrbart geht gewissermaßen auch als sogenannter "Trennungshaarschnitt" durch, den sich viele Menschen nach dem Ende einer Beziehung machen lassen, oft als Zeichen eines Neuanfangs. Schließlich verlässt der Kult-Bayer Müller seinen Herzensclub in Richtung Vancouver Whitecaps, wo der Weltmeister von 2014 in der kommenden Woche offiziell vorgestellt wird.

Erstes Vancouver-Heimspiel am 17. August - mit Schnurrbart?

Ob Müller künftig auch auf dem Platz Schnurrbart trägt, zeigt sich dann wohl spätestens am 17. August (Ortszeit), wenn Vancouver zuhause auf Houston Dynamo FC trifft. (dpa)

