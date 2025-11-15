Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Thüringer HC feiert klaren Heimsieg

Sport-Mix
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.

Bad Langensalza.

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben sich mit einem überzeugenden Sieg in die sechswöchige WM-Pause verabschiedet. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang vor heimischer Kulisse die TuS Metzingen mit 39:34 (19:12). Vor 1.250 Zuschauern war Csenge Kuczora mit neun Toren die beste Werferin des THC, der nach dem dritten Heimerfolg mit 9:7 Punkten auf Platz vier vorrückte.

Die Thüringerinnen starteten mit viel Tempo in die Partie und erspielten sich rasch eine 7:3-Führung (8. Minute). Mitte der ersten Hälfte profitierte Metzingen von einigen Unkonzentriertheiten der Gastgeberinnen, doch der THC erlangte schnell die Kontrolle zurück und zog bis zur Pause auf 19:12 davon.

Nach dem Wechsel ließ die Intensität in der Abwehr zwar deutlich nach, im Angriff glänzten die Thüringerinnen aber weiterhin mit variablem Spiel und konnten sich zudem auf die überragende Kuczora verlassen. So geriet der klare Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. (dpa)

