  • Tigges sichert Paderborner Sieg in packendem Derby

Paderborns Matchwinner Steffen Tigges.
Baur (l) eröffnete den Torreigen für Paderborn.
Grodowski brachte Bielefeld früh in Führung.
Paderborns Matchwinner Steffen Tigges.
Baur (l) eröffnete den Torreigen für Paderborn.
Grodowski brachte Bielefeld früh in Führung.
2. Bundesliga
Tigges sichert Paderborner Sieg in packendem Derby
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bielefeld startet gut, liegt zweimal in Führung und gibt das Spiel dennoch aus der Hand. Die beiden Rivalen bieten im ausverkauften Stadion mit viel Power und drei Foulelfmetern beste Unterhaltung.

Paderborn.

Der SC Paderborn hat sich im packenden ostwestfälischen Derby den fünften Sieg in Serie erkämpft und steht für zumindest 24 Stunden auf einem Aufstiegsplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Die Gastgeber kamen nach zweimaligem Rückstand noch zu einem 4:3 (1:2)-Erfolg gegen Arminia Bielefeld und eroberten mit 20 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Der Aufsteiger musste hingegen schon die vierte Niederlage am Stück hinnehmen.

Die Gäste aus dem knapp 40 Kilometer entfernten Bielefeld kamen durch einen von Joel Grodowski verwandelten und Mattes Hansen verursachten Foulelfmeter schon in der 16. Minute zum 1:0, ehe Mika Baur einen schönen Angriff der Paderborner zehn Minuten später zum 1:1 abschloss. In der spannenden Partie brachte der starke Monju Momuluh (29.) die Gäste nach sehenswerter Vorarbeit von Grodowski wieder in Führung. 

Doppelpack von Tigges 

Ein Doppelpack von Steffen Tigges (50./62.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Filip Bilbija (55.) brachte den Paderbornern den Sieg im umkämpften Derby. Für Bilbija war es der fünfte Treffer in den vergangenen vier Spielen. Mit dem dritten verwandelten Strafstoß des Tages konnte Tim Handwerker für Arminia in der mit 15.000 Zuschauer ausverkauften Home Deluxe Arena nur noch auf 3:4 verkürzen (73.). (dpa)

