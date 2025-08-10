Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Timo Boll wird Markenbotschafter bei Borussia Dortmund

Nach seiner Tischtennis-Karriere hat Timo Boll einen neuen Job.
Nach seiner Tischtennis-Karriere hat Timo Boll einen neuen Job.
1. Bundesliga
Timo Boll wird Markenbotschafter bei Borussia Dortmund
Borussia Dortmund bekommt einen Weltstar als Neuzugang. Der bekennende Fan der Schwarz-Gelben war in jüngster Vergangenheit noch an der Tischtennisplatte aktiv.

Dortmund.

Tischtennis-Ikone Timo Boll wird Markenbotschafter bei Borussia Dortmund. Das gaben der Verein und der siebenmalige Olympiateilnehmer am Rande der Saisoneröffnung des BVB vor dem Spiel gegen Juventus Turin bekannt.

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit soll vor allem auf der Erschließung des asiatischen Marktes liegen. "Fußball ist in China sehr, sehr populär, aber der BVB kann, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen und da werde ich mein Bestes geben", sagte Boll, der seine aktive Karriere erst vor wenigen Monaten beendete und in Asien Kultstatus genießt.

Der 44-Jährige ist bekennender Fan der Schwarz-Gelben. Ende März hatte er in einem Interview mit dem BVB betont, wie sehr ihn eine Aufgabe bei seinem Lieblingsverein reizen würde. "Ich würde gerne mal in die Welt des Fußballs eintauchen, ein Praktikum machen. Der BVB ist mein Herzensverein neben der anderen Borussia aus Düsseldorf. Ich habe da 17 Jahre gespielt, das ist meine zweite Heimat geworden", sagte Boll damals.

Weitere BVB-Markenbotschafter aus dem Fußball 

"Ich habe in meinem Spind immer auch einen BVB-Aufkleber gehabt", sagte Boll im ausverkauften Stadion in Dortmund. Auf eigenen Wunsch wird er unter anderem ein mehrwöchiges Praktikum beim BVB absolvieren und den Club sowie seine verschiedenen Arbeitsbereiche im In- und Ausland währenddessen noch besser kennenlernen. 

Der BVB setzt seit Jahren auf ehemalige Sportler als Markenbotschafter. Bislang waren dies aber ausschließlich ehemalige Club-Ikonen aus dem Fußball. Aktuell sind Karl-Heinz Riedle, Jörg Heinrich, Roman Weidenfeller und Patrick Owomoyela für die Dortmunder in dieser Rolle tätig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
