Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Titelträger mit Tränen - Tausende Fans feiern Schröder

Tausende Basketball-Fans feierten Dennis Schröder in Braunschweig.
Tausende Basketball-Fans feierten Dennis Schröder in Braunschweig. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (l) will Dennis Schröder als Ehrenbürger vorschlagen.
Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (l) will Dennis Schröder als Ehrenbürger vorschlagen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Dennis Schröder (r) kehrte in Braunschweig zu den Wurzeln seiner Basketball-Karriere zurück.
Dennis Schröder (r) kehrte in Braunschweig zu den Wurzeln seiner Basketball-Karriere zurück. Bild: Shireen Broszies/dpa
Nach dem deutschen Basketball-Kapitän Dennis Schröder ist nun eine Halle in Braunschweig benannt.
Nach dem deutschen Basketball-Kapitän Dennis Schröder ist nun eine Halle in Braunschweig benannt. Bild: Shireen Broszies/dpa
Tausende Basketball-Fans feierten Dennis Schröder in Braunschweig.
Tausende Basketball-Fans feierten Dennis Schröder in Braunschweig. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (l) will Dennis Schröder als Ehrenbürger vorschlagen.
Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (l) will Dennis Schröder als Ehrenbürger vorschlagen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Dennis Schröder (r) kehrte in Braunschweig zu den Wurzeln seiner Basketball-Karriere zurück.
Dennis Schröder (r) kehrte in Braunschweig zu den Wurzeln seiner Basketball-Karriere zurück. Bild: Shireen Broszies/dpa
Nach dem deutschen Basketball-Kapitän Dennis Schröder ist nun eine Halle in Braunschweig benannt.
Nach dem deutschen Basketball-Kapitän Dennis Schröder ist nun eine Halle in Braunschweig benannt. Bild: Shireen Broszies/dpa
Sport-Mix
Titelträger mit Tränen - Tausende Fans feiern Schröder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bevor Basketball-Europameister Dennis Schröder in den NBA-Alltag nach Amerika zurückkehrt, steht noch eine Terminhatz in der Heimat an. In Braunschweig gibt es Ehrungen und Würdigungen am Fließband.

Braunschweig.

Basketball-Welt- und Europameister Dennis Schröder kommt aus dem Feiern nicht heraus: In seiner Heimatstadt Braunschweig jubelten ihm Tausende Fans zu und ließen den Nationalmannschaft-Kapitän hochleben. "So richtig habe ich das alles noch nicht realisiert", sagte der 32-Jährige und präsentierte den EM-Pokal auf dem Balkon des Altstadtrathauses. 

Vor knapp zwei Wochen hatten die deutschen Basketballer um Kapitän Schröder das EM-Finale in Riga gegen die Türkei mit 88:83 gewonnen. Schröder wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. "Ich will mich bei allen bedanken, die hierhergekommen sind. Einmal Löwe immer Löwe", rief Schröder den Fans zu. 

Schon beim WM-Triumph des deutschen Teams vor zwei Jahren in Manila war der Kapitän zum besten Akteur gewählt worden. Schon damals trug er sich nach der Rückkehr nach Braunschweig ins Goldende Buch der Stadt ein und wurde von Tausenden Fans in Braunschweig bejubelt.

"Dennis Schröder Halle" feierlich umbenannt 

Kurz vor seiner Rückkehr in die USA, wo Schröder in der kommenden Saison für die Sacramento Kings spielen wird, absolviert 32-Jährige noch einen Terminmarathon mit vielen Ehrungen und Würdigungen. In Braunschweig wurde am Freitag die Sporthalle seiner früheren Schule in "Dennis Schröder Halle" umbenannt. "Das bedeutet mir alles. Hier habe ich angefangen in der Halle, habe hier die ersten Dribblings gemacht und die ersten Körbe", sagte der sichtbar gerührte Schröder, der auch die ein oder andere Träne wegwischte. 

Kurz darauf beim Empfang im Altstadtrathaus kündigte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) an, den gebürtigen Braunschweiger als Ehrenbürger der Stadt vorzuschlagen. Es handele sich um die höchste Auszeichnung, die eine Stadt in Deutschland vergeben könne. "Er hat diese Ehre verdient", sagte Kornblum der Deutschen Presse-Agentur. "Er ist einer der besten Botschafter, die Braunschweig weltweit hat", begründete Kornblum. 

Stargast beim Bundesliga-Auftakt

Am Samstag wird Schröder als Stargast mit dem EM-Pokal beim Bundesliga-Auftaktspiel der Basketball Löwen gegen Bamberg (18.30 Uhr) erwartet. Bei einer Lesung am Sonntag stellt er sein Kinderbuch vor, bevor sein Flieger in die USA abhebt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
15.09.2025
2 min.
Große Party für Basketball-Europameister in Frankfurt
Von Riga nach Frankfurt. Basketballer lassen sich feiern
Auf den EM-Titel folgt die Party. Nach einer langen Nacht wird das Basketball-Team in Frankfurt gefeiert. Für Schröder gibt es ein besonderes Ständchen.
13.09.2025
1 min.
Schröder: "Chance, historischen Sommer zu erleben"
Dennis Schröder will die deutschen Basketballer auch zum EM-Titel führen.
Erst WM-Gold, dann EM-Titel? Die deutschen Basketballer stehen vor einem besonderen Double. Die Zuversicht im Team ist groß.
Mehr Artikel