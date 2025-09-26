Titelträger mit Tränen - Tausende Fans feiern Schröder

Bevor Basketball-Europameister Dennis Schröder in den NBA-Alltag nach Amerika zurückkehrt, steht noch eine Terminhatz in der Heimat an. In Braunschweig gibt es Ehrungen und Würdigungen am Fließband.

Braunschweig. Basketball-Welt- und Europameister Dennis Schröder kommt aus dem Feiern nicht heraus: In seiner Heimatstadt Braunschweig jubelten ihm Tausende Fans zu und ließen den Nationalmannschaft-Kapitän hochleben. "So richtig habe ich das alles noch nicht realisiert", sagte der 32-Jährige und präsentierte den EM-Pokal auf dem Balkon des Altstadtrathauses.

Vor knapp zwei Wochen hatten die deutschen Basketballer um Kapitän Schröder das EM-Finale in Riga gegen die Türkei mit 88:83 gewonnen. Schröder wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. "Ich will mich bei allen bedanken, die hierhergekommen sind. Einmal Löwe immer Löwe", rief Schröder den Fans zu.

Schon beim WM-Triumph des deutschen Teams vor zwei Jahren in Manila war der Kapitän zum besten Akteur gewählt worden. Schon damals trug er sich nach der Rückkehr nach Braunschweig ins Goldende Buch der Stadt ein und wurde von Tausenden Fans in Braunschweig bejubelt.

"Dennis Schröder Halle" feierlich umbenannt

Kurz vor seiner Rückkehr in die USA, wo Schröder in der kommenden Saison für die Sacramento Kings spielen wird, absolviert 32-Jährige noch einen Terminmarathon mit vielen Ehrungen und Würdigungen. In Braunschweig wurde am Freitag die Sporthalle seiner früheren Schule in "Dennis Schröder Halle" umbenannt. "Das bedeutet mir alles. Hier habe ich angefangen in der Halle, habe hier die ersten Dribblings gemacht und die ersten Körbe", sagte der sichtbar gerührte Schröder, der auch die ein oder andere Träne wegwischte.

Kurz darauf beim Empfang im Altstadtrathaus kündigte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) an, den gebürtigen Braunschweiger als Ehrenbürger der Stadt vorzuschlagen. Es handele sich um die höchste Auszeichnung, die eine Stadt in Deutschland vergeben könne. "Er hat diese Ehre verdient", sagte Kornblum der Deutschen Presse-Agentur. "Er ist einer der besten Botschafter, die Braunschweig weltweit hat", begründete Kornblum.

Stargast beim Bundesliga-Auftakt

Am Samstag wird Schröder als Stargast mit dem EM-Pokal beim Bundesliga-Auftaktspiel der Basketball Löwen gegen Bamberg (18.30 Uhr) erwartet. Bei einer Lesung am Sonntag stellt er sein Kinderbuch vor, bevor sein Flieger in die USA abhebt. (dpa)