Titelverteidiger Paris Saint-Germain siegt spät in Barcelona

Das Trainer-Duell in der Champions League zwischen Hansi Flick und Luis Enrique gewinnt der Titelverteidiger. Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade trifft nun auch in der Königsklasse.

Barcelona. Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat in der Champions League seine Klasse erneut gezeigt und das Top-Duell beim FC Barcelona gewonnen. Der portugiesische Fußball-Nationalspieler Gonçalo Ramos (90. Minute) traf kurz vor Schluss zum verdienten 2:1 (1:1) und sorgte für einen perfekten Start des Champions. Ferran Torres (19.) hatte die von Hansi Flick trainierten Katalanen in Führung gebracht. Der 19 Jahre alte Senny Mayulu glich für Paris mit dem ehemaligen Barça-Coach Luis Enrique aus (38.).

Woltemade eröffnet für Newcastle

Nick Woltemade hat für Newcastle United jetzt auch in der Champions League getroffen. Der Nationalspieler erzielte beim 4:0 (2:0) der Magpies beim belgischen Club Union St. Gilloise die Führung. Zuvor hatte der Ex-Stuttgarter bereits in drei Auftritten in der englischen Premier League zweimal getroffen. Nach der Auftakt-Niederlage gegen den FC Barcelona (1:2) hat Newcastle nun drei Punkte auf dem Konto.

Nick Woltemade traf für Newcastle zur 1:0-Führung. Bild: Peter Lous/PA Wire/dpa Nick Woltemade traf für Newcastle zur 1:0-Führung. Bild: Peter Lous/PA Wire/dpa

Mit der Hacke lenkte Woltemade einen Schuss von Sandro Tonali zum 0:1 ins Netz (17. Minute). Kurz vor der Pause erhöhte Anthony Gordon per Foulelfmeter zum 2:0 (43.). Nach einem Handspiel der Gastgeber im Strafraum war er erneut vom Punkt aus erfolgreich (64.). Harvey Barnes traf zum 4:0-Endstand (80.).

Man City verpasst Sieg trotz Haaland-Doppelpack

Die Champions-League-Treffer 51 und 52 von Erling Haaland waren für Manchester City zu wenig. Das Team von Pep Guardiola kam bei der AS Monaco trotz klarer Überlegenheit nur zu einem 2:2 (2:1) und verpasste den zweiten Erfolg in der neuen Saison. Dagegen hat der FC Arsenal auch seine zweite Partie gewonnen. Die Gunners bezwangen Olympiakos Piräus durch Tore von Gabriel Martinelli (12.) und Bukayo Saka (90.+2) mit 2:0 (1:0).

Nächster Sieg für Karabach Agdam

Für Karabach Agdam gab es im zweiten Champions-League-Einsatz den zweiten Erfolg. Gegen den FC Kopenhagen gewann der Verein aus Aserbaidschan mit 2:0 (1:0) und steht mit sechs Punkten in der Spitzengruppe. Der frühere Dortmunder Profi Youssoufa Moukoko wurde bei den Dänen nach einer unauffälligen Leistung zur Pause ausgewechselt.

Juventus Turin kam nach dem 4:4-Spektakel gegen Borussia Dortmund beim FC Villareal zu einem 2:2 (0:1). Die SSC Neapel gewann gegen Sporting Lissabon dank eines Doppelpacks von Rasmus Höjlund mit 2:1 (1:0). (dpa)