Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Todesdrohung gegen 12 Jahre alten Referee? Verband ermittelt

Der BFV ermittelt nach Drohungen gegen einen zwölf Jahre alten Schiedsrichter.
Der BFV ermittelt nach Drohungen gegen einen zwölf Jahre alten Schiedsrichter. Bild: Peter Kneffel/dpa
Immer wieder gibt es Beleidigungen gegen Schiedsrichter.
Immer wieder gibt es Beleidigungen gegen Schiedsrichter. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Der BFV ermittelt nach Drohungen gegen einen zwölf Jahre alten Schiedsrichter.
Der BFV ermittelt nach Drohungen gegen einen zwölf Jahre alten Schiedsrichter. Bild: Peter Kneffel/dpa
Immer wieder gibt es Beleidigungen gegen Schiedsrichter.
Immer wieder gibt es Beleidigungen gegen Schiedsrichter. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Fußball
Todesdrohung gegen 12 Jahre alten Referee? Verband ermittelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Nach der Schule bist du tot": Ein junger Schiedsrichter soll auf einem Sportplatz in Bayern mit diesen Worten bedroht worden sein. Und das, als er nach Beschimpfungen weinend das Feld verließ.

München.

Im Bayerischen Fußball-Verband laufen Ermittlungen wegen des Verdachts einer Todesdrohung gegen einen zwölf Jahre alten Schiedsrichter. Laut der Schiedsrichtergruppe Erding soll es bei einem D-Jugend-Spiel vor einigen Tagen in Altenerding Anfeindungen gegen den jungen Referee gegeben haben. Am Ende soll ein Spieler von der SG FC Fraunberg dem Schiedsrichter gedroht haben: "Ich gehe mit dir auf dieselbe Schule. Am Montag brauchst du dich gar nicht zu verstecken – nach der Schule bist du tot."

Tränen schon vor Drohung

Mehrere Zeugen hätten das deutlich gehört, berichtet die Schiedsrichtergruppe Erding in einem Social-Media-Post. Zuvor soll es andere harte Worte gegen den jungen Unparteiischen gegeben haben, unter anderem angeblich auch vom Gäste-Trainer. Laut Schilderung hätten die Mutter des jungen Schiedsrichters und ein Verantwortlicher der gastgebenden SpVgg Altenerding eine weitere Eskalation verhindert. Als der Zwölfjährige nach dem Schlusspfiff weinend das Spielfeld verlassen habe, sei die Drohung geäußert worden.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) bestätigte, dass im Rahmen der Schilderungen ermittelt werde. "Die Beteiligten sind vom Sportgericht zu Stellungnahmen aufgefordert worden. Ein Spieler wurde mit sofortiger Wirkung vorläufig gesperrt", sagte BFV-Sprecher Fabian Frühwirth. "Der Schiedsrichter hat unsere volle Unterstützung."

Kritik am Auftritt des erwachsenen Trainers

Die Schiedsrichtergruppe hat nach eigenen Angaben Kontakt zum betroffenen Nachwuchs-Schiedsrichter aufgenommen und will diesem helfen. "Solche Ereignisse sind leider keine Einzelfälle mehr. Gerade im Jugendbereich nehmen Respektlosigkeiten gegenüber Schiedsrichtern spürbar zu", sagte Kreis-Schiedsrichterobmann Stefan Empl dem "Münchner Merkur". Kritik sei in Ordnung. "Was aber definitiv nicht geht, ist, wenn erwachsene Trainer während des Spiels Wind machen und ihre Spieler damit aufheizen." 

Das Miteinander in der Gesellschaft habe sich verändert, das spiegele sich auch auf dem Fußballplatz wider, sagte Frühwirth, stellvertretender BFV-Geschäftsführer. Aber meist laufe es ordentlich ab. "Bei rund 200.000 Spielen, die in Bayern in der vergangenen Saison elektronisch erfasst worden sind, hatten wir 80 Vorfälle." Der Anteil solcher Vorkommnisse sei über Jahre hinweg konstant. Durch die im Vergleich zu früher deutlich breitere mediale Verbreitung werde das möglicherweise anders wahrgenommen.

Der Verband fahre bei solchen Fällen eine "klare Null-Toleranz-Politik", sagte Frühwirth. Eine Stellungnahme der SG FC Fraunberg gab es zunächst nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:48 Uhr
1 min.
Wettskandal im türkischen Fußball - Verband sperrt Schiris
Hat Grund zur Sorge: Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fußballverbands.
Zahlreiche Schiedsrichter in den türkischen Profi-Ligen sollen aktiv Wetten platziert haben. Auch Spieler sollen beteiligt gewesen sein. Der Verband zieht erste Konsequenzen.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
31.10.2025
3 min.
Schiedsrichter-Boss kann sich im Pokal VAR light vorstellen
Schiedsrichter-Chef Knut Kircher kann sich eine Pokal-Reform beim Einsatz des Video-Assistenten vorstellen.
Der fehlende Videoschiedsrichter sorgt im DFB-Pokal für Diskussionen. Der deutsche Schiedsrichter-Chef zeigt sich offen für eine Reform.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel