Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Todesfall in Familie": Cottbuser Pokalheld mit harter Woche

Hannover 96 verzweifelte an Alexander Sebald.
Hannover 96 verzweifelte an Alexander Sebald. Bild: Robert Michael/dpa
Mann des Spiels: Alexander Sebald.
Mann des Spiels: Alexander Sebald. Bild: Robert Michael/dpa
Hannover 96 verzweifelte an Alexander Sebald.
Hannover 96 verzweifelte an Alexander Sebald. Bild: Robert Michael/dpa
Mann des Spiels: Alexander Sebald.
Mann des Spiels: Alexander Sebald. Bild: Robert Michael/dpa
Fußball
"Todesfall in Familie": Cottbuser Pokalheld mit harter Woche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ersatzkeeper Alexander Sebald hält Energie Cottbus im DFB-Pokal. Dass der 29-Jährige gegen Hannover 96 eine Glanzleistung abruft, ist angesichts eines Schicksalsschlags umso bemerkenswerter.

Cottbus.

Pokalheld Alexander Sebald hat kurz vor seinem größten Karriere-Moment bei Energie Cottbus einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen. "Ich muss erstmal runterkommen. Heute kommt alles zusammen nach der harten Woche für mich persönlich. Ich hatte einen Todesfall in der Familie, deswegen freut es mich heute umso mehr, dass ich der Mannschaft mit so einer Leistung helfen konnte", sagte Sebald bei Sky nach dem 1:0 im DFB-Pokal gegen Fußball-Zweitligist Hannover 96. 

Welches Familienmitglied gestorben sei, behielt der Keeper für sich. Stattdessen versuchte er, die wohl schönsten Fußball-Minuten seiner Laufbahn irgendwie zu genießen. Sebald schnappte sich das Mikrofon und feierte gemeinsam mit den Fans in der Kurve. 

Elfmeter-Parade nach unerwartetem Einsatz

Mit einem gehaltenen Elfmeter und zahlreichen weiteren Paraden avancierte der Schlussmann zum Mann des Spiels und sorgte dafür, dass Cottbus erstmals seit 2013 in der zweiten Pokalrunde steht. "Das sind genau die Momente, auf die du als zweiter Torwart hinarbeitest", sagte Sebald laut dem rbb.

Ließ sich vor den Fans feiern: Pokalheld Alexander Sebald.
Ließ sich vor den Fans feiern: Pokalheld Alexander Sebald. Bild: Robert Michael/dpa
Ließ sich vor den Fans feiern: Pokalheld Alexander Sebald.
Ließ sich vor den Fans feiern: Pokalheld Alexander Sebald. Bild: Robert Michael/dpa

Eigentlich war der 29-Jährige für die Partie gar nicht vorgesehen. Weil sich Stammtorhüter Elias Bethke aber beim Aufwärmen einen Muskelfaserriss zuzog, musste Sebald plötzlich ins Tor. "Eli und ich, das ist eine besondere Verbindung. Ich würde fast sagen, dass wir wie Brüder sind", sagte Sebald über die Beziehung zu seinem Torwart-Kollegen und sprach von einem "Kaltstart". 

Ein Torhüter mit tausend Händen 

Trainer Claus-Dieter Wollitz attestierte seinem Schützling nach dessen Glanzleistung "tausend Hände". Sebald habe sich in jeden Ball geschmissen. "Der Mensch Sebald hat sich das heute verdient. Vom ersten Tag an hat er eine Identifikation mitgebracht. Seine Einstellung, sein Charakter ist menschlich das höchste Regal. Dafür ist er heute belohnt worden", lobte Wollitz. 

Sebald trägt seit 2022 das Trikot der Cottbuser. In den vergangenen zwei Spielzeiten kam der gebürtige Franke lediglich fünfmal im Brandenburgischen Landespokal zum Einsatz. Jetzt bescherte er der Lausitz einen magischen Pokalabend. "Die Sehnsucht in der Lausitz war riesengroß", bestätigte Wollitz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:30 Uhr
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
10:44 Uhr
2 min.
"Woke"-Kultur im Visier: Trump erhöht Druck auf Museen
US-Präsident Donald Trump will seinen Kurs gegen Museen in den USA verschärfen. (Archivbild)
Der US-Präsident ist unzufrieden mit der Art, wie Museen die Geschichte der USA darstellen. Er will mehr Kontrolle seiner Regierung - und lässt auch finanzielle Drohungen anklingen.
16.08.2025
2 min.
Dank Ersatzkeeper: Cottbus wirft Hannover aus dem Pokal
Mann des Spiels: Energie-keeper Alexander Sebald.
Energie Cottbus bricht den Pokalfluch und steht erstmals seit 2013 in der 2. Runde. Hannover 96 hat viel mehr Chancen - scheitert aber immer wieder am Mann des Tages.
31.07.2025
2 min.
Energie Cottbus: Mit Leihspieler Duah zum Klassenverbleib
Energie Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz wünscht sich eine sorgenfreie Saison.
Zwei Tage vor dem Saisonstart holt Energie einen Abwehrspieler aus Dresden. Doe Lausitzer erwarten eine komplizierte Spielzeit.
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
Mehr Artikel