Toiletten im Erfurter Stadion bei CFC-Gastspiel beschädigt - Vereine appellieren an Fans

Beim Auswärtsspiel der Chemnitzer im Dezember in Erfurt war es zu den Schäden gekommen.

Chemnitz/Erfurt. Nachdem es beim Regionalliga-Spiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem Chemnitzer FC im Dezember zu Beschädigungen im Stadion der Thüringer kam, appellieren beide Vereine an die Vernunft ihrer Fans.

"Durch die Zerstörungswut entstehen nicht nur dem Heimteam hohe Aufwände, die Gäste schaden auch aktiv ihrem eigenen Verein - Vandalismus nein!", heißt es in einer Erklärung beider Vereine, die der Chemnitzer FC am Montag verschickte. Demnach hatten Zuschauer beim Spiel beider Mannschaften am 17. Spieltag die Sanitäranlagen im Gästebereich des Erfurter Stadions beschädigt.

Beide Vereine verweisen auf die hohen Zuschauerzahlen der Regionalliga-Nordost und den starken Support ihrer Fans durch Choreos und Fangesänge. "Dies wird spätestens nach Spielende schnell geschmälert, wenn zerstörte Waschbecken, Toiletten, Türen oder Wände vorgefunden werden. Wir appellieren noch einmal mit Nachdruck an den Sportsgeist, den der Fairness und des Respekts, damit positive Erlebnisse den Vereinen und der Liga gerecht werden", so die beiden Vereine weiter.

Auch im Chemnitzer Stadion An der Gellertstraße war es beim Gastspiel des FC Energie Cottbus im März zu Beschädigungen im Gästebereich gekommen. Wie der CFC mitteilte, konnte die Polizei Chemnitz mittlerweile einzelne Personen identifizieren, die nach dem Spiel dort randaliert haben sollen. Der CFC will nun rechtliche Schritte gegen sie einleiten, um Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Größere Schäden im Toilettenbereich des Stadions hatte auch der FSV Zwickau im vergangenen Jahr nach dem Heimspiel gegen Lok Leipzig zu verkraften. Hier hatte ein Sponsor der Leipziger schnelle und unbürokratische Hilfe nach Zwickau geschickt. (fp)