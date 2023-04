"Top-Profi" Caligiuri verlässt FC Augsburg am Saisonende

Nach drei gemeinsamen Jahren werden sich die Wege des FC Augsburg und von Fußball-Profi Daniel Caligiuri am Saisonende trennen.

"Wir sind gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass wir den Vertrag nicht verlängern", sagte FCA-Manager Stefan Reuter nach dem 1:1 im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Man trenne sich absolut "fein miteinander", versicherte er.

Reuter nannte den 35-jährigen Caligiuri "einen Top-Profi". Wo der langjährige Bundesligaspieler seine Laufbahn fortsetzt, ist offen. Caligiuri war 2020 vom FC Schalke 04 nach Augsburg gewechselt. Der auf vielen Positionen einsetzbare Profi war in der Bundesliga außerdem für den VfL Wolfsburg und den SC Freiburg aktiv.

In der laufenden Saison kam er in Augsburg nur noch auf 13 Einsätze, davon lediglich zwei in der Startelf. In der Rückrunde sitzt Caligiuri nur noch auf der Bank und wurde nicht einmal eingewechselt. "Calli ist ein sehr verdienter Spieler", sagte Reuter: "Er will mehr Einsatzzeiten." Der Routinier habe mit seiner Erfahrung und auch Toren dazu beigetragen, dass der FCA jeweils in der Bundesliga geblieben sei. In dieser Woche sei die Trennungsentscheidung gefallen, berichtete Reuter. (dpa)