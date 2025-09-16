Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Toppmöller erhielt Anruf aus Meister-Kabine der Bayern

Toppmöller studierte mit Musiala dessen späteres Meistertor.
Toppmöller studierte mit Musiala dessen späteres Meistertor. Bild: Uwe Anspach/dpa
Toppmöller studierte mit Musiala dessen späteres Meistertor.
Toppmöller studierte mit Musiala dessen späteres Meistertor. Bild: Uwe Anspach/dpa
1. Bundesliga
Toppmöller erhielt Anruf aus Meister-Kabine der Bayern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Assistent von Julian Nagelsmann arbeitet Dino Toppmöller einst für die Bayern. Jetzt erzählt der Frankfurter Trainer von seiner Vergangenheit in München - und was ihm zu schaffen machte.

Frankfurt/Main.

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller hat offen über seine Zeit beim FC Bayern München gesprochen und seinen Beitrag zum Meistertor von Jamal Musiala beschrieben. "Den Abschluss haben wir gefühlt 1.000 Mal geübt. Ich habe das Tor natürlich total gefeiert. Die Jungs haben mich nach dem Spiel direkt per FaceTime aus der Kabine angerufen und sich bedankt. Das war ein geiler Moment", sagte Toppmöller im Podcast "Phrasenmäher".

Musiala erzielte in der Bundesliga-Saison 2022/23 das entscheidende Tor am 34. Spieltag und machte die Münchner im Fernduell mit Borussia Dortmund zum Fußball-Meister. Toppmöller hatte jene Saison als Assistent von Julian Nagelsmann beim FC Bayern begonnen - musste wie sein Chef aber im Frühjahr gehen. Vergessen wurde der heute 44-Jährige nicht.

Tor ins Glück: Musialas Treffer gegen Köln.
Tor ins Glück: Musialas Treffer gegen Köln. Bild: Federico Gambarini/dpa
Tor ins Glück: Musialas Treffer gegen Köln.
Tor ins Glück: Musialas Treffer gegen Köln. Bild: Federico Gambarini/dpa

Toppmöller: "Wo ist die versteckte Kamera?"

"Zwei Monate später hatte ich als Dankeschön auch die Meistermedaille im Briefkasten liegen. Das zeigt dir einfach, dass du ein auch paar Dinge richtig gemacht hast", schilderte Toppmöller, der in jenem Sommer 2023 den Chef-Posten in Frankfurt übernommen hat und die Hessen in seiner zweiten Saison in die Champions League führte.

Über die unerwartete Freistellung des Trainerteams in München sagte Toppmöller: "Das war mit Sicherheit ein brutal harter Moment, der sich inhaltlich auch total falsch angefühlt hat." Man sei auf dem Weg zu drei Titeln gewesen. Bevor er von Bayern informiert wurde, habe er die Schlagzeile bei "Bild" gelesen, erzählte Toppmöller. "Das war wie in einem Film und ich dachte: Okay, wo ist hier die versteckte Kamera?" (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:10 Uhr
5 min.
Kontinuität als Trumpf: Überholt Frankfurt Ex-Meister Bayer?
Verfolgt mit der Eintracht in dieser Saison hohe Ziele: Trainer Dino Toppmöller.
Bayer Leverkusen steckt mitten in einem großen Umbruch, den Eintracht Frankfurt vor zwei Jahren vollzogen hat. Sind die Hessen schon reif für die Rolle des Bayern-Jägers?
Eric Dobias und Thomas Eßer, dpa
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
06:12 Uhr
2 min.
Eintracht-Coach warnt vor Sané: "Überragender Spieler"
Leroy Sané gastiert mit Galatasaray Istanbul bei Eintracht Frankfurt.
Leroy Sané hat bei Galatasaray Istanbul noch nicht glänzen können. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat dennoch größten Respekt vor dem deutschen Nationalspieler.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
Mehr Artikel