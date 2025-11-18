Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Tor in der 17. Minute der Nachspielzeit: Iraks WM-Traum lebt

2022 nahm Iraks Trainer Graham Arnold mit Australien an der WM in Katar teil.
2022 nahm Iraks Trainer Graham Arnold mit Australien an der WM in Katar teil. Bild: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
2022 nahm Iraks Trainer Graham Arnold mit Australien an der WM in Katar teil.
2022 nahm Iraks Trainer Graham Arnold mit Australien an der WM in Katar teil. Bild: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
Fußball
Tor in der 17. Minute der Nachspielzeit: Iraks WM-Traum lebt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was für ein Drama: Zwischen dem Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten deutet alles auf eine Verlängerung hin - dann zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Es gibt Strafstoß.

Basra.

Nach einem Drama tief in der Nachspielzeit darf der Irak weiter auf die erste Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 40 Jahren hoffen. Das Team des früheren australischen Nationaltrainers Graham Arnold gewann durch einen verwandelten Handelfmeter (90.+17) im Playoff-Rückspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 (0:0) und schaffte so den Sprung zum interkontinentalen Play-Off-Turnier im März. Für die Emirate ist der Traum von der zweiten WM-Teilnahme nach 1990 auf bittere Weise geplatzt.

Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt. Das Rückspiel in Basra spitzte sich nach dem Seitenwechsel zu. Caio brachte die Gäste in Führung (52.), Mohanad Ali (66.) sorgte für den Ausgleich. In der letzten Minute der eigentlich zehnminütigen Nachspielzeit flog Yahia Nader ein Eckball der Iraker im Strafraum der Emirate an die Hand. Nach einem Videocheck und langen Diskussionen entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Amir Al-Ammari verwandelte schließlich zum 2:1 und sorgte für Ekstase.

Der Irak war bislang nur 1986 bei einer Fußball-WM dabei. Die Endrunde im kommenden Jahr findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:50 Uhr
4 min.
WM-Qualifikation: Das bringt der letzte Spieltag
Fast durch: Norwegen kann sich sogar eine Niederlage erlauben.
Am Mittwoch werden 42 der 48 WM-Teilnehmer feststehen. Während Kap Verde und Usbekistan schon dabei sind, muss Italien bangen. Ein 78-Jähriger sorgt in der Karibik für Furore.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
13:54 Uhr
2 min.
Italien muss in WM-Playoffs gegen Nordirland ran
Italien muss zwei Playoff-Spiele für ein WM-Ticket gewinnen.
Während Deutschland bereits für die WM buchen kann, muss Italien bangen. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso erwischt für die Playoffs einen machbaren Auftakt - und ein kniffliges Final-Szenario.
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
Mehr Artikel