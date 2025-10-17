Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Torhüter-Legende Maier mit Rat an Hoeneß: "Hör auf"

Sepp Maier (l) und Uli Hoeneß können auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurückblicken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Sepp Maier (l) und Uli Hoeneß können auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurückblicken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
1. Bundesliga
Torhüter-Legende Maier mit Rat an Hoeneß: "Hör auf"
Seit Jahrzehnten prägt Uli Hoeneß den FC Bayern München. Wenn es nach einem langjährigen Weggefährten geht, sollte er sich zurückziehen.

Nesselwang.

Torhüter-Legende Sepp Maier hat seinem langjährigen Wegbegleiter Uli Hoeneß empfohlen, sich beim FC Bayern München zurückzuziehen. "Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf", sagte der 81-Jährige bei einer Veranstaltung der "Allgäuer Zeitung" in Nesselwang. Hoeneß könne nicht loslassen, mische sich immer noch in alles beim FC Bayern ein. "Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut", sagte Maier laut dem Bericht des Blattes vom Freitag. 

Maier und Hoeneß wurden zusammen 1974 Weltmeister, sie gewannen mit dem FC Bayern zahlreiche Titel. Hoeneß arbeitete nach dem Karriereende als Manager des Vereins, später wurde er Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Seit dem Jahr 2019 ist er Ehrenpräsident des FC Bayern. Zudem sitzt der 73-Jährige im Aufsichtsrat seines Herzensclubs. (dpa)

