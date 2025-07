Torhüter patzt: FC Chelsea erreicht Halbfinale der Club-WM

Der Torhüter von Palmeiras sorgt für den FC Chelsea für den Halbfinal-Einzug bei der Club-Weltmeisterschaft. Dort wartet die nächste brasilianische Mannschaft auf die Engländer.

Philadelphia. Der FC Chelsea steht im Halbfinale der Club-Weltmeisterschaft in den USA. Die Engländer besiegten in Philadelphia den brasilianischen Club Palmeiras mit 2:1 (1:0) und treffen am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/DAZN) mit Fluminense FC auf ein weiteres Team aus dem Land des fünfmaligen Fußball-Weltmeisters. Fluminense setzte sich zuvor gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien mit 2:1 durch.

Wie schon im ersten Viertelfinale wurde es vor dem Anpfiff emotional. Bei einer Gedenkminute für den am Donnerstag tödlich verunglückten Liverpool-Stürmer Diogo Jota und seinen jüngeren Bruder André Silva zeigte Chelseas Portugiese Pedro Neto ein blaues Trikot mit den Namen des Angreifers und dessen Bruder. Neto spielte in der Saison 2019/20 gemeinsam mit Jota bei den Wolverhampton Wanderers in der Premier League.

Chelsea dominiert und führt

Chelsea dominierte vor 65.782 Zuschauern die erste Halbzeit und lag durch eine starke Einzelleistung von Englands Nationalstürmer Cole Palmer nur mit 1:0 vorn (16. Minute). Der Verein aus der Premier League verpasste im Verlauf der ersten Hälfte, die Führung auszubauen.

Estevao erzielte gegen seinen baldigen Club den 1:1-Ausgleich. Bild: Derik Hamilton/AP/dpa Estevao erzielte gegen seinen baldigen Club den 1:1-Ausgleich. Bild: Derik Hamilton/AP/dpa

Palmeiras war nach dem Seitenwechsel deutlich stärker und wurde ausgerechnet durch Estevao belohnt. Das 18 Jahre alte Supertalent erzielte gegen sein neues Team in der 53. Minute aus spitzem Winkel das verdiente 1:1. Der Stürmer wechselt nach der Club-WM zu den Blues nach London.

Chelseas Halbfinal-Einzug machte Palmeiras-Keeper Weverton in der Schlussphase perfekt. Der 37-jährige Schlussmann lenkte eine Flanke von Malo Gusto ins eigene Tor (83.). Der frühere Leverkusen-Profi Paulinho besaß wenig später die beste Chance auf den erneuten Ausgleich, doch sein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei (85.). (dpa)