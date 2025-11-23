Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Torhüterin Ann-Katrin Berger holt US-Titel mit Gotham

Ann-Katrin Berger wird mit einem Meistertitel zur DFB-Elf der Frauen stoßen.
Ann-Katrin Berger wird mit einem Meistertitel zur DFB-Elf der Frauen stoßen. Bild: Nick Potts/PA Wire/dpa
Ann-Katrin Berger wird mit einem Meistertitel zur DFB-Elf der Frauen stoßen.
Ann-Katrin Berger wird mit einem Meistertitel zur DFB-Elf der Frauen stoßen. Bild: Nick Potts/PA Wire/dpa
Fußball
Torhüterin Ann-Katrin Berger holt US-Titel mit Gotham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nationaltorhüterin wird mit einem Titel und leichter Verspätung zur DFB-Auswahl stoßen. Mit Gotham FC gewinnt Deutschlands "Fußballerin des Jahres" die US-Meisterschaft.

San José.

Deutschlands Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat mit Gotham FC den Titel in der amerikanischen National Women’s Soccer League gewonnen. Im Endspiel bezwang das Team aus New Jersey die Washington Spirit mit 1:0 (0:0).

Für die 35 Jahre alte Berger war es ein ruhiger Arbeitstag. Washington brachte kein Schuss aufs Tor von Deutschlands zweimaliger "Fußballerin des Jahres". Gothams Matchwinnerin wurde Rose Lavelle: Die amerikanische Nationalspielerin erzielte in der 80. Minute den einzigen Treffer der Partie. Bergers Verlobte, die englische Europameisterin Jess Carter, spielte in der Abwehr durch.

Sechste Meisterschaft für Berger 

Für Berger war es der Gewinn der sechsten nationalen Meisterschaft: Mit Turbine Potsdam triumphierte sie 2012, mit dem FC Chelsea viermal zwischen 2020 und 2023 - und jetzt mit Gotham. 

Gothams Weg zum zweiten Titel in der Vereinsgeschichte ist bemerkenswert: Bergers Club war nur als achtbestes Team in die Playoffs gestartet und hatte im Viertelfinale den Hauptrundenersten Kansas City Current sowie im Halbfinale den Titelverteidiger Orlando Pride ausgeschaltet.

Viel Zeit zum Feiern wird Berger nicht haben: Die gebürtige Schwäbin kehrt nach überstandener Knieverletzung in den DFB-Kader für die Finalspiele der Nations League gegen Spanien am kommenden Freitag in Kaiserslautern und am 2. Dezember in Madrid zurück. Im Gegensatz zu ihren Teamkolleginnen, die sich am Montag in Frankfurt/Main versammeln, wird Berger allerdings erst am Dienstag auf dem DFB-Campus erwartet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
17.11.2025
1 min.
Nationaltorhüterin Berger im Finale der US-Meisterschaft
Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (l) rettete den Halbfinal-Sieg ihres US-Teams Gotham FC in der Nachspielzeit.
Ein Tor in der Nachspielzeit lässt Deutschlands beste Keeperin auf einen Titel hoffen. Auch die Torfrau hat ihren Anteil am Halbfinal-Erfolg.
13:41 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war Torhüterin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter? Die Entscheidung über ihre DFB-Karriere naht.
Ulrike John, dpa
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
Mehr Artikel