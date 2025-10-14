Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Torwartdebatte nervt Nagelsmann: "Nicht zielführend"

Oliver Baumann zeigte in Belfast eine sehr souveräne Leistung.
Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich zur Torwart-Diskussion.
Von den Kollegen wurde Baumann gelobt.
Fußball
Torwartdebatte nervt Nagelsmann: "Nicht zielführend"
Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Manuel Neuer ins deutsche Tor diskutiert. Der Bundestrainer hat dafür kein Verständnis. Die aktuelle Nummer eins lässt sich in der WM-Frage nicht locken.

Belfast.

Julian Nagelsmann ist die andauernde Torwart-Debatte leid. Oliver Baumann reagierte als aktuelle Nummer eins auf die bohrenden Fragen aber so cool wie bei seinem Auftritt für die Nationalmannschaft im Windsor Park von Belfast. Ob er denn nun nicht Ansprüche stellen könne, als Nummer eins zur Fußball-WM 2026 zu fahren, wurde der 35-Jährige nach dem 1:0 gefragt? 

"Da würde ich appellieren, dass wir die kurzfristigen Ziele angehen sollen. Für mich ist es so, dass ich so eine Leistung wie heute abliefern möchte", sagte der Schlussmann der TSG Hoffenheim nach dem Sieg in Nordirland. Das WM-Ticket zähle für ihn, nicht die persönliche WM-Perspektive. 

Baumann ließ sich also nicht locken und vermied jeden Vergleich mit seinen Vorgängern als Nummer eins im Tor, dem derzeit verletzten Marc-André ter Stegen oder 2014er-Weltmeister Manuel Neuer, über dessen mögliche Rückkehr seit Wochen debattiert wird. 

Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich zur Torwart-Diskussion.
Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich zur Torwart-Diskussion.
Für Julian Nagelsmann war die Leistung Baumanns beim hart erkämpften Arbeitssieg auch ein Grund, zum wiederholten Male sein Unverständnis über jede Torwart-Diskussion auszudrücken. Als "nicht zielführend" bezeichnete der Bundestrainer diese. "Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kaltlässt", sagte Nagelsmann beim TV-Sender RTL und zeigte sich zufrieden mit den Leistungen Baumanns. 

Sonderlich emotional wirkte der Team-Senior aber nicht - eher abgeklärt. In seinen acht Länderspielen seit Oktober 2024 spielte er viermal zu null. "Wie immer erwähnt, ich möchte der Mannschaft helfen. Ich weiß, für euch ist es langweilig, aber für mich fühlt es sich extrem gut an", sagte er. 

Keine Niederlagen wegen Torhütern

"In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten", betonte Nagelsmann und stellte klar: "Wir haben aktuell kein Torwartproblem." 

In Nordirland rettete Routinier Baumann speziell in der Schlussphase den Sieg. Das wollte auch Jonathan Tah hervorheben. "Als Mannschaft bekommen wir gar nicht so viel von der Situation mit. Ich kann nur sagen, dass Olli es überragend gemacht hat. Man hat das Gefühl, da ist jemand, auf den man sich immer verlassen kann. Auch in brenzligen Situationen", sagte der Bayern-Verteidiger. 

Von den Kollegen wurde Baumann gelobt.
Von den Kollegen wurde Baumann gelobt.
Die Diskussion sei für keinen von Vorteil. "Ich glaube, auch nicht für Manu. Für die Ruhe, die er bei Bayern braucht für seine zweifelsfrei guten Leistungen. Meines Wissens ist Manu auch zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren", ergänzte Nagelsmann. (dpa)

Mehr Artikel