Regionale Nachrichten und News
  • Tottenham-Boss tritt nach fast 25 Jahren zurück

Nach fast 25 Jahren ist Daniel Levy als geschäftsführender Vorsitzender von Tottenham Hotspur zurückgetreten. (Archivbild)
Fußball
Tottenham-Boss tritt nach fast 25 Jahren zurück
Wenn es bei Tottenham schlecht lief, geriet meistens Clubboss Daniel Levy in die Kritik. Nun gibt der 63-Jährige seinen Posten mit sofortiger Wirkung auf.

London.

  Der Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur bekommt eine neue Clubführung. Nach über 24 Jahren an der Spitze hat der geschäftsführende Vorsitzende Daniel Levy überraschend seinen sofortigen Rücktritt angekündigt. Das gaben die Spurs auf ihrer Website bekannt.

Zwei Nachfolger für den Clubboss

Levys bisheriger Job wird in Zukunft von zwei Personen übernommen. Vinai Venkatesham ist neuer Chief Executive Officer (CEO). Peter Charrington ist neues Vorstandsmitglied und bekleidet ab sofort den neu geschaffenen Posten des Non-Executive Chairman.

Der 63 Jahre alte Levy, der auch Anteilseigner des Clubs ist, war bei den Fans schon lange umstritten und geriet immer wieder wegen seiner Transferpolitik in die Kritik. Unter seiner Leitung spielte Tottenham allerdings in 18 von 20 Spielzeiten im europäischen Wettbewerb, baute ein neues Stadion und gewann in diesem Jahr die Europa League. (dpa)

