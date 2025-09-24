Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Tottenham-Coach wünscht sich Rückkehr von Bayern-Star Kane

Harry Kane jubelt nach dem Auftaktsieg in der Champions League seines FC Bayern gegen Chelsea. (Archivfoto)
Harry Kane jubelt nach dem Auftaktsieg in der Champions League seines FC Bayern gegen Chelsea. (Archivfoto) Bild: Leonie Asendorpf/dpa
1. Bundesliga
Tottenham-Coach wünscht sich Rückkehr von Bayern-Star Kane
Harry Kane ist bei Bayern der absolute Offensivstar und Torgarant - sein Heimat- und Herzensclub aber bleibt Tottenham Hotspur. Nun spricht der dortige Trainer über eine Rückkehr des Superstars.

München.

Für den FC Bayern schießt Harry Kane schon wieder Tore wie am Fließband - doch bei seinem alten Verein Tottenham Hotspur träumt man von einer Rückkehr des Superstürmers nach London. "Es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Kane gerne zurückhaben wollen", sagte Trainer Thomas Frank über den 32 Jahre alten Fußballstar.

Der englische Nationalmannschaftskapitän hatte seinen Jugendverein im Sommer 2023 in Richtung München verlassen und dort in der vorigen Bundesligasaison den ersten Vereinstitel gefeiert. Zuletzt gab es Meldungen von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 laufenden Bayern-Vertrag, die Kane einen vorzeitigen Weggang zu einer festen Ablösesumme ermöglicht.

Ehrliche Einschätzung von Spurs-Coach

Tottenham-Coach Frank räumte ein, dass die Chancen auf ein baldiges Comeback Kanes in Nordlondon gering seien. "Ich persönlich glaube nicht, dass er das jetzt machen wird, um ehrlich zu sein. Er wird wahrscheinlich bei Bayern bleiben und weiterhin gut spielen. Er war der Topscorer im letzten Jahr, hat den Titel gewonnen und ist gerade fantastisch drauf."

Der Däne wisse zwar nicht, was Kane denke. Er könne aber gut nachvollziehen, wenn der Stürmer die Zeit fernab der Heimat noch etwas genieße. "Ich persönlich bin ein Reisender und entdecke auch gerne Dinge. Er war hier für viele Jahre, also warum nicht seine Zeit in Bayern noch ein bisschen länger genießen?", fragte Frank. (dpa)

