  • Tottenham: Fußballprofi von Spielerberater mit Waffe bedroht

Tottenhams Destiny Udogie (r) soll von einem Spielerberater mit der Waffe bedroht worden sein. (Archivbild)
Tottenhams Destiny Udogie (r) soll von einem Spielerberater mit der Waffe bedroht worden sein. (Archivbild) Bild: Frank Augstein/AP/dpa
Fußball
Tottenham: Fußballprofi von Spielerberater mit Waffe bedroht
Schockmoment für Tottenhams Udogie: Ein Spielerberater bedroht ihn mit einer Waffe. Was hinter dem dramatischen Vorfall steckt und wie der Club jetzt reagiert.

London.

Fußballprofi Destiny Udogie von den Tottenham Hotspur ist von einem Spielerberater mit einer Waffe bedroht worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Club aus London in einer Stellungnahme, aus der unter anderem die BBC zitierte. "Wir haben Destiny und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden das weiter tun. Da es sich um eine juristische Angelegenheit handelt, können wir nicht weiter kommentieren", hieß es. 

Anfang der Woche hatten britische Medien davon berichtet, dass ein Fußballprofi bedroht wurde. Der Vorfall soll sich den Berichten zufolge Anfang September zugetragen haben. Die Polizei hatte mitgeteilt, am 8. September sei ein 31 Jahre alter Mann festgenommen worden und in der Zwischenzeit auf Kaution auf freiem Fuß. Dem Mann wird auch Erpressung einer weiteren Person vorgeworfen.

Der 22 Jahre alte Udogie steht seit 2022 bei Tottenham unter Vertrag. Nach einer Leihe zurück zu Udinese Calcio ist er seit der Saison 2023/2024 fester Bestandteil des Kaders und kommt auf 76 Einsätze. Auch beim 4:0 in der Champions League gegen den FC Kopenhagen stand der Italiener auf dem Platz. (dpa)

