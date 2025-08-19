Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Tour de France an der Steilen Wand Meerane nur ein Hirngespinst? „Wir denken groß“

Am 31. Mai 2018 gastierte die Thüringen-Rundfahrt der Frauen an der Steilen Wand in Meerane. 2025 wurde das Etappenrennen wegen einer „unsicheren Finanzlage“ abgesagt.
Am 31. Mai 2018 gastierte die Thüringen-Rundfahrt der Frauen an der Steilen Wand in Meerane. 2025 wurde das Etappenrennen wegen einer „unsicheren Finanzlage“ abgesagt. Bild: Andreas Kretschel
Am 31. Mai 2018 gastierte die Thüringen-Rundfahrt der Frauen an der Steilen Wand in Meerane. 2025 wurde das Etappenrennen wegen einer „unsicheren Finanzlage“ abgesagt.
Am 31. Mai 2018 gastierte die Thüringen-Rundfahrt der Frauen an der Steilen Wand in Meerane. 2025 wurde das Etappenrennen wegen einer „unsicheren Finanzlage“ abgesagt. Bild: Andreas Kretschel
Sport-Mix
Tour de France an der Steilen Wand Meerane nur ein Hirngespinst? „Wir denken groß“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2030 soll das bedeutendste Etappenrennen der Welt in Mitteldeutschland starten. Doch wie kann aus einem Traum Realität werden?

Die Journalistenrunde gestaltete sich im April dieses Jahres noch recht überschaubar, als erstmals auf einer Pressekonferenz die mitteldeutschen Gastgeber-Ambitionen für die Tour de France im Jahr 2030 vorgestellt wurden. In den nächsten Tagen und Wochen könnte das Thema aber weiter Fahrt aufnehmen. Am Mittwoch startet in Essen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
5 min.
Organisator des Sachsenringradrennens im Interview: „Es wäre ein Riesenspektakel, wenn die Tour de France die ‚Steile Wand‘ in Meerane in Angriff nimmt“
Die „Steile Wand“ in Meerane war schon häufiger Teil von Straßenradrennen. Im Bild ist die Thüringenrundfahrt der Frauen aus dem Jahr 2018 zu sehen.
Am 31. August findet die 85. Auflage des Radsport-Klassikers statt. Zuvor spricht Dietmar Lohr über den Stand der Planungen, die zurückliegende Tour de France und den positiven Einfluss der Motorrad-WM.
Torsten Ewers
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
07.08.2025
3 min.
Tour de France 2030: Erste Gespräche mit Veranstalter
Mittlerweile gab es erste Gespräche mit dem Veranstalter zum geplanten Start der Tour de France 2030 in Ostdeutschland.
Es ist schon eine Weile her, dass die Tour de France letztmals in Deutschland Station gemacht hat. Nun will ein Verein für eine baldige Rückkehr sorgen. Ideen für mögliche Etappenorte gibt es schon.
Mehr Artikel