Tour de Ski: Helen Hoffmann, der Lichtblick aus dem Erzgebirge

Wintersport
Die Langläuferin legt beim Kletterakt auf die Alpinstation Alpe Cermis einen tollen Endspurt hin. Bei den Herren rettet Jan Stölben die deutsche Ehre.
Mit letzten Kräften quälte sich Skilangläuferin Helen Hoffmann am Sonntag als Zehnte beim Berglauf auf die Alpinstation Alpe Cermis im Val di Fiemme ins Ziel. Gleich hinter der Linie lag die 23-Jährige wie die meisten ihrer Mitstreiterinnen im Schnee, um erst einmal zu verschnaufen. Darunter auch Jessie Diggins. Die US-Amerikanerin hat das...
