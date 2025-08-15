Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Tränen nach Pokal-Aus: Zetterer wohl vor Werder-Abschied

Stand wohl in seinem letzten Spiel für Werder Bremen auf dem Platz: Michael Zetterer.
Stand wohl in seinem letzten Spiel für Werder Bremen auf dem Platz: Michael Zetterer. Bild: Bernd Thissen/dpa
Stand wohl in seinem letzten Spiel für Werder Bremen auf dem Platz: Michael Zetterer.
Stand wohl in seinem letzten Spiel für Werder Bremen auf dem Platz: Michael Zetterer. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Tränen nach Pokal-Aus: Zetterer wohl vor Werder-Abschied
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Werders Torhüter Michael Zetterer weinte nach dem Pokal-Aus auf dem Platz. Sein Abschied zu Eintracht Frankfurt scheint nah – offiziell bestätigt ist der Wechsel jedoch nicht.

Bielefeld.

Nach der Pokalniederlage bei Arminia Bielefeld flossen bei Michael Zetterer bittere Tränen – es dürfte sein letztes Spiel für Werder Bremen gewesen sein. Offiziell wollte jedoch niemand den bevorstehenden Wechsel des Torwarts zu Eintracht Frankfurt bestätigen. "Wir sind in Gesprächen, das ist in der Tat so. Das will ich auch gar nicht verheimlichen oder abstreiten. Aber wir müssen jetzt die nächsten ein, zwei, vielleicht auch drei oder vier Tage noch schauen", sagte Werders Sportchef Clemens Fritz nach der 0:1-Niederlage. 

"Ich sage jetzt nichts", betonte der 44-Jährige auf konkrete Nachfrage. Ähnlich bedeckt äußerte sich auch Trainer Horst Steffen angesprochen auf die emotionale Reaktion des Schlussmanns nach Abpfiff: "Ich finde, er hat eine sehr gute Leistung gebracht. Er war nicht der Einzige, der schwer enttäuscht war heute. Viel weiter will ich das nicht kommentieren."

Zetterer soll bei der Eintracht Nachfolger von Kevin Trapp werden

Mitspieler Niklas Stark sagte angesprochen auf die Personalie beim Pay-TV-Sender Sky: "Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen." Der 30 Jahre alte Zetterer soll in Frankfurt Nachfolger von Kevin Trapp werden, der vor einem Wechsel Paris FC stehen soll. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich Trainer Steffen gegen den 21 Jahre alten Mio Backhaus und für Zetterer als Bremer Nummer eins entschieden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
3 min.
Bielefeld wird für Bremen erneut zum Pokalschreck
Isaiah Young und Stefano Russo jubeln über das entscheidende 1:0 für Bielefeld.
Gut drei Monate nach dem verlorenen DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart feiert Arminia Bielefeld den Einzug in die zweite Runde. Ein Joker trifft ganz spät auf der Alm.
10:00 Uhr
2 min.
Kurfürst August als Gärtner: Freiberger Museum lädt zu Vortrag ein
Unter dem Thema „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ steht die aktuelle Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum.
Eine Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden referiert im Stadt- und Bergbaumuseum am 21. August um 19 Uhr beim nächsten After-Work-Donnerstag.
FP
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
10:00 Uhr
4 min.
Aus der 4. in die 7. Liga: Wie Ex-CFC-Profi Robert Zickert den Weg zu den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau fand
Im ersten Spiel sofort der Chef auf dem Platz: Robert Zickert kickt nach seiner Vertragsauflösung bei Regionalligist Chemnitzer FC nun beim SV Fortschritt Lunzenau.
Es war die Überraschung in der Lunzenauer Startelf am Sonntag: Robert Zickert lief für den Sachsenklasse-Aufsteiger auf und soll nun helfen, die Klasse zu halten. Das klappte zum Auftakt schon gut.
Robin Seidler
17.08.2025
3 min.
Ohne Trapp: Frankfurt meistert Auftakthürde im DFB-Pokal
Eintracht Frankfurt um Niels Nkounkou (l) steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals.
Der Abschied von Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt rückt näher. Im Pokal gegen den Fünftligisten FV Engers fehlt der Keeper. Seine Noch-Teamkollegen tun sich beim krassen Außenseiter lange schwer.
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
Mehr Artikel