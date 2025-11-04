Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Trainer bricht während Spiel zusammen und stirbt kurz darauf

Fußball-Trainer Mladen Zizovic ist im Alter von 44 Jahren gestorben. (Archivbild)
Fußball-Trainer Mladen Zizovic ist im Alter von 44 Jahren gestorben. (Archivbild) Bild: Max Slovencik/apa/dpa
Fußball-Trainer Mladen Zizovic ist im Alter von 44 Jahren gestorben. (Archivbild)
Fußball-Trainer Mladen Zizovic ist im Alter von 44 Jahren gestorben. (Archivbild) Bild: Max Slovencik/apa/dpa
Fußball
Trainer bricht während Spiel zusammen und stirbt kurz darauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während einer Erstliga-Partie im serbischen Lucani bricht Gästetrainer Mladen Zizovic zusammen. Minuten später folgt die traurige Nachricht.

Lucani.

Ein Todesfall hat die Erstliga-Partie in Serbien zwischen FK Mladost Lucani und FK Radnicki überschattet. Gästetrainer Mladen Zizovic brach am Montagabend während des Spiels zusammen und starb kurze Zeit später, wie serbische Medien übereinstimmend berichteten. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Zizovic wurde 44 Jahre alt.

Der Trainer von Radicki sei in der 22. Minute kollabiert, das Spiel unterbrochen und der Coach in einem Krankenwagen weggebracht worden, berichtete die serbische Nachrichtenagentur Beta. Die Partie in Lucani, 160 Kilometer südlich von Belgrad, wurde zunächst fortgesetzt, ehe in der 41. Minute die Todes-Nachricht bekanntgegeben wurde. Spieler beider Mannschaften reagierten fassungslos, viele weinten auf dem Platz.

"Große Tragödie": Club und Liga trauern

"Unser Verein hat nicht nur einen herausragenden Fachmann, sondern vor allem einen guten Menschen, Freund und engagierten Sportler verloren, der mit seinem Wissen, seiner Energie und seiner Integrität einen tiefen Eindruck bei allen hinterlassen hat, die ihn kannten", schrieb Radicki auf seiner Facebook-Seite.

Zizovic hatte erst vor knapp zwei Wochen bei dem in der Stadt Kragujevac (rund 140 Kilometer südlich von Belgrad) beheimateten FK Radnicki das Traineramt übernommen. Sein Tod stelle "eine große Tragödie und einen immensen Verlust für den serbischen und regionalen Fußball" dar, teilte die serbische Super-Liga mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
12.10.2025
2 min.
Serbiens Nationaltrainer wirft nach Pleite in WM-Quali hin
Dragan Stojkovic tritt als Serbiens Nationaltrainer zurück.
Nach dem 0:1 gegen Albanien zieht Serbiens Trainer Dragan Stojkovic Konsequenzen und tritt zurück. Die WM-Qualifikation ist für das Team in weite Ferne gerückt.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
01.11.2025
2 min.
Goldene Taube für Dokumentarfilm "Peacemaker"
Mehr als 250 Filme hatte das Festival DOK Leipzig dieses Jahr im Programm.(Archivbild)
Der Film "Peacemaker" erhält beim DOK Leipzig die Goldene Taube im internationalen Wettbewerb Dokumentarfilm. Was die Jury an der Geschichte zum serbisch-kroatischen Krieg überzeugte.
Mehr Artikel