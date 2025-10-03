Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Trainer Klose atmet auf: Nürnberg gewinnt in Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf verliert auch sein viertes Heimspiel - diesmal gegen Nürnberg.
Nürnberg jubelt, Düsseldorf hadert: Miroslav Klose kann nach dem ersten Auswärtssieg aufatmen, beim Gegner steigt nach einer erneuten Heimpleite wieder der Druck auf Trainer Daniel Thioune.

Düsseldorf.

In die Trainerdiskussion beim 1. FC Nürnberg um Miroslav Klose kehrt nach dem ersten Auswärtssieg der Saison Ruhe ein. Das 3:2 (1:0) am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf hat dem seit Wochen wackelnden FCN-Chefcoach den Rücken gestärkt. Anders sieht es beim Gegner aus - da rückt der auch nicht unumstrittene Daniel Thioune noch stärker in den Fokus. Denn Düsseldorf blieb auch im vierten Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga-Saison sieglos.

Die Tore für die Franken erzielten zunächst Rafael Lubach (25. Minute) nach einem Konter und in einer turbulenten Schlussphase Julian Justvan vom Elfmeterpunkt (80.), nach einem Handspiel von Anouar El Azzouzi. Doch Düsseldorf kam zweimal vor 38.204 Zuschauern zurück: El Azzouzi (67.) und Christian Rasmussen (83.) trafen jeweils zum Ausgleich - doch den Schlusspunkt setzte Finn Ole Becker (85.) mit dem Nürnberger Siegtreffer.

Erneuter Rückschlag für Thioune

Für FCN-Coach Klose, der schon beim ersten Tor auf der Bank die Fäuste jubelnd ballte, war es ein Befreiungsschlag. Für seinen Kollegen Thioune nur eine Woche den 1:0-Sieg beim VfL Bochum erneut ein Rückschlag. Unklar, ob der 51-Jährige auch nach der nun anstehenden Länderspielpause als Fortuna-Trainer weitermachen darf. (dpa)

