Trainer Klose unter Druck: Nürnberg verliert auch in Münster

Nach der Pokal-Blamage in Illertissen verliert der 1. FC Nürnberg auch seine dritte Zweitligapartie. Das 1:2 in Münster erschwert die Lage von Miroslav Klose. Es gibt aber Rückendeckung.

Münster. Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat auch sein viertes Pflichtspiel der Saison verloren. Im Kellerduell unterlagen die Franken bei Preußen Münster mit 1:2 (0:2). Nach der vorangegangenen Pokal-Blamage beim Viertligisten Illertissen gerät Club-Trainer Miroslav Klose mit der dritten Liga-Niederlage weiter unter Druck.

Der Weltmeister von 2014 erhält aber intern Unterstützung. Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagte nach dem Spiel im Pay-TV-Sender Sky: "Wir stärken dem Trainer den Rücken und werden gegen Paderborn am kommenden Freitag wieder gemeinsam alles geben."

Nur noch der Anschlusstreffer durch Lubach

Zum vierten Mal geriet Nürnberg 0:1 in Rückstand. Für Münster traf Oliver Batista Meier (32.). Marvin Schulz erhöhte zur 2:0-Pausenführung (43.). Nach dem Wechsel wurde Nürnberg besser. In der 63. Minute vergab Artem Stepanov die Chance zum Anschlusstreffer, drei Minuten später traf Caspar Jander den Pfosten. Nürnbergs ersten Zweitliga-Saisontreffer erzielte zum 1:2 Rafael Lubach (74.). Der Ausgleich fiel trotz großer Bemühungen nicht mehr.

Club-Coach Klose setzt Kapitän Knoche auf die Bank

Für die Westfalen, im Pokal gegen Hertha BSC ausgeschieden, war es im vierten Pflichtspiel der erste Sieg. Nach dem Pokal-Aus gegen Hertha hatte Münsters Trainer Alexander Ende mit Stürmer Lars Lokotsch für den angeschlagenen Etienne Amenyido einen neuen Spieler in die Startformation gebracht.

Klose veränderte seine Startelf nach der Pokal-Blamage in Illertissen auf vier Positionen - unter anderem setzte er den Kapitän und Abwehrchef Robin Knoche auf die Bank. "Das war eine schwierige Entscheidung", gestand er vor dem Spiel bei Sky. Genützt hat es nichts. (dpa)