  • Trainer Kompany verlängert vorzeitig beim FC Bayern

Darf sich über eine Vertragsverlängerung freuen: Vincent Kompany
Bild: Sven Hoppe/dpa
Unter Vincent Kompany ging es für den FC Bayern fast nur nach oben
Bild: Tom Weller/dpa
Darf sich über eine Vertragsverlängerung freuen: Vincent Kompany
Darf sich über eine Vertragsverlängerung freuen: Vincent Kompany Bild: Sven Hoppe/dpa
Unter Vincent Kompany ging es für den FC Bayern fast nur nach oben
Unter Vincent Kompany ging es für den FC Bayern fast nur nach oben Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Trainer Kompany verlängert vorzeitig beim FC Bayern
In seiner ersten Saison gewinnt Vincent Kompany den Meistertitel mit dem FC Bayern. Nun gelingt ein perfekter Start in die neue Spielzeit - dies wird belohnt.

München.

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Vincent Kompany vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister drei Tage nach dem 2:1 gegen Borussia Dortmund bekannt. Der bisherige Kontrakt des Belgiers galt bis zum Sommer 2027. 

"Die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany ist ein starker Vertrauensbeweis des Vereins nach seiner bisher großartigen Arbeit, zudem ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität beim FC Bayern", sagte Präsident Herbert Hainer in einer Mitteilung des Clubs: "Vincent Kompany genießt bei den Spielern, in der Clubführung und bei den Fans große Wertschätzung." Mit sieben Ligasiegen gelang den Münchnern ein perfekter Saisonstart.

Vorstandschef: "Funke ist richtig übergesprungen"

Laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen habe Kompany "hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen". Sportvorstand Max Eberl sagte über den Chefcoach: "Er ist eine Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Club vereint, und wir wollen mit ihm langfristig etwas entwickeln."

Kompany war zur Saison 2024/25 vom FC Burnley aus England an die Säbener Straße gekommen und galt damals nicht als Top-Lösung für den Cheftrainer-Posten. Doch der Ex-Profi feierte gleich in seiner Premierensaison die Meistertitel und überzeugte mit seiner sachlichen und fachlich fundierten Art. 

"Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat", sagte Kompany: "Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern." (dpa)

