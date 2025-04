Trainer Kwasniok verlässt Paderborn am Saisonende

Spekuliert wird über die Zukunft von Trainer Lukas Kwasniok schon länger, jetzt steht fest: Sie liegt nicht in Paderborn.

Paderborn. Der SC Paderborn und Trainer Lukas Kwasniok gehen am Saisonende getrennte Wege. Das gab der Fußball-Zweitligist, der nur zwei Punkte hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz drei zurückliegt, bekannt.

Man habe "eine gute Lösung für die Zukunft gefunden", ließ der Club verlauten: "Beide Seiten einigten sich in gegenseitigem Einvernehmen und mit großem Respekt füreinander, die Zusammenarbeit nach der Saison 2024/2025 zu beenden. Damit ist für den Verein und für den Coach frühzeitig Klarheit für die kommende Spielzeit gegeben."

Kwasniok hatte das Team zur Saison 2021/2022 übernommen und seitdem größtenteils erfolgreich gearbeitet. Mit jeweils mehr als 50 Punkten erreichte der Coach in Paderborn den sechsten (2022/2023) oder siebten (2021/2022 und 2023/2024) Tabellenplatz. In der laufenden Spielzeit liegt der SC mit 45 Punkten auf Rang sieben mit Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.

Wohin wechselt der Coach?

"Die fachliche Kompetenz von Lukas und sein großartiges Engagement haben stark zu den positiven Ergebnissen der Spielzeiten beigetragen", sagte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

Kwasniok, der zuletzt als möglicher neuer Trainer des FC Schalke 04 gehandelt wurde, dem Vernehmen nach aber in der ersten Liga eine neue Aufgabe annehmen möchte, äußerte in der Pressemitteilung: "Der Verein hat mir die Gelegenheit gegeben, mich erstmalig in der 2. Bundesliga zu beweisen, und mich zu jedem Zeitpunkt unterstützt. Der volle Fokus liegt aber jetzt auf den verbleibenden fünf Spielen, in denen wir unseren Traum Wirklichkeit werden lassen wollen." (dpa)