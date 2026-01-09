Trainerikone Hans Meyer, wie war das damals mit dem Sibirien-Zuschlag für Chemnitz?

Fußball
Der MDR hat dem 83 Jahre alten Kultcoach mit einer gelungenen Dokumentation ein Denkmal gesetzt. Die Fußballfans, insbesondere die des CFC, können sich auf viele Sprüche freuen.
Hans Meyer musste am Donnerstagabend als Hauptdarsteller vor rund 180 geladenen Gästen im Cine-Star-Kino in Jena die meisten Hände schütteln. Schließlich ging es bei der Uraufführung der anderthalbstündigen MDR-Dokumentation um ihn, um die Trainerlegende, oder wie die Autoren Marion Tetzner und Eik Galley ihren Film überschrieben: „Mensch...
