Trainerwechsel bei Füllkrug-Club West Ham: Nuno übernimmt

West Ham United zieht nach einem schwachen Saisonstart Konsequenzen: Trainer Potter muss gehen. Das Team mit Niclas Füllkrug hat bereits einen neuen Coach.

London. Nach einem Fehlstart in die neue Saison hat sich Premier-League-Club West Ham United von seinem Trainer Graham Potter getrennt. Das Team des deutschen Fußball-Nationalspielers Niclas Füllkrug hat aus den ersten fünf Ligaspielen nur drei Punkte geholt und ist damit lediglich Tabellen-Vorletzter. "Eine Veränderung ist notwendig, damit die Mannschaft ihren Platz in der Premier League so schnell wie möglich verbessert", teilte West Ham mit.

Nur wenige Stunden später gab der Club bekannt, dass Nuno Espirito Santo Nachfolger wird. Der 51 Jahre alte Portugiese, der zuletzt bei Nottingham Forest seinen Posten räumen musste, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Er leitete bereits am Nachmittag erstmals das Training.

Potter war erst Januar West-Ham-Coach

Nuno wird erstmals im Spiel beim FC Everton am Montagabend auf der Bank sitzen, obwohl Vorgänger Potter noch am Freitag Medientermine wahrgenommen hatte. Der 50-jährige Engländer war erst seit Januar für die Mannschaft aus London verantwortlich, die auch schon aus dem Liga-Cup ausgeschieden ist.

Die Club-Führung zeigte sich in ihrer Mitteilung unzufrieden mit den Ergebnissen schon in der vergangenen Saison. Resultate und Leistungen im Verlauf der zweiten Hälfte der vorigen Spielzeit und zu Beginn der neuen Saison hätten nicht den Erwartungen entsprochen, hieß es. Außer Potter mussten auch mehrere Mitglieder des bisherigen Trainerstabes gehen. (dpa)