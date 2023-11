Trainerwirbel bei Union: Kommt doch Bjelica statt Raúl?

In der Trainersuche bei Union Berlin sorgt zunächst der Name von Weltstar Raúl für Aufregung. Doch nun soll ein anderer Coach kommen. Der sportliche Hoffnungsschimmer gerät fast in den Hintergrund.

Berlin. Nach hartnäckigen Gerüchten um eine Verpflichtung von Weltstar Raúl soll Medienberichten zufolge stattdessen der Kroate Nenad Bjelica neuer Trainer von Fußball-Bundesligist Union Berlin werden.

Der 52-Jährige solle noch am heutigen Sonntag seinen Vertrag bei den Eisernen unterzeichnen, wie der TV-Sender Sky berichtete. Auch der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio von Sky Sport Italia berichtete ähnlich.

Zuvor hatte der "Kicker" zunächst berichtet, dass sich die Zeichen verdichteten, dass Real-Madrid-Legende Raúl die Nachfolge des langjährigen Erfolgstrainers Urs Fischer bei den Köpenickern antritt. Union und der Schweizer hatten sich in der vergangenen Woche nach einer monatelangen Zeit ohne Sieg und dem Abrutschen in die Abstiegsregion einvernehmlich getrennt.

Bjelica war bis Mitte Oktober Trainer beim türkischen Erstligisten Trabzonspor. Mit Dinamo Zagreb und Austria Wien sammelte er Champions-League-Erfahrung. Der 52-Jährige arbeitete länger in Österreich und spielte in Deutschland für den 1. FC Kaiserslautern. Union legt viel Wert darauf, dass der Cheftrainer Deutsch spricht. (dpa)