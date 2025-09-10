Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Trainings-Comeback von Nationalspieler Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck ist nach mehrmonatiger Verletzungspause ins BVB-Training zurückgekehrt. (Archivbild)
Nico Schlotterbeck ist nach mehrmonatiger Verletzungspause ins BVB-Training zurückgekehrt. (Archivbild) Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Trainings-Comeback von Nationalspieler Schlotterbeck
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach fünf Monaten Verletzungspause trainiert Nico Schlotterbeck teilweise mit der Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Freude ist ihm anzusehen.

Dortmund.

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat zum ersten Mal seit seiner schweren Knieverletzung wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft von Borussia Dortmund absolviert. Der BVB veröffentlichte dazu auch ein Video, das den 25 Jahre alten Innenverteidiger gut gelaunt bei der Einheit mit seinen Teamkollegen unter anderem bei Übungen mit dem Ball zeigte. Er habe zuvor schon individuell auf dem Trainingsplatz des westfälischen Bundesligisten geübt, hieß es vom Verein.

Schlotterbeck hatte sich am 7. April einen Meniskusriss im Knie zugezogen. "Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt", hatte damals BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl betont. Insgesamt fiel der Verteidiger bereits rund fünf Monate aus. Angaben zu einem möglichen Einsatz-Comeback des 20-maligen Nationalspielers machten die Borussen in ihrer Mitteilung am Mittwoch nicht. (dpa)

