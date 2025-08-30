Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Transfer perfekt: Woltemade wechselt vom VfB zu Newcastle

Nick Woltemade nimmt Abschied vom VfB Stuttgart und wechselt nach England.
Nick Woltemade nimmt Abschied vom VfB Stuttgart und wechselt nach England. Bild: Tom Weller/dpa
Nick Woltemade nimmt Abschied vom VfB Stuttgart und wechselt nach England.
Nick Woltemade nimmt Abschied vom VfB Stuttgart und wechselt nach England. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Transfer perfekt: Woltemade wechselt vom VfB zu Newcastle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wechsel von Nationalspieler Nick Woltemade ist fix. Newcastle United zahlt dem VfB Stuttgart eine Rekordablöse - während der FC Bayern nun endgültig auf seinen Wunschspieler verzichten muss.

Stuttgart.

Der lange Transferpoker um Senkrechtstarter Nick Woltemade ist beendet: Der Fußball-Nationalspieler wechselt von DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart zu Newcastle United. Beim Premier-League-Club unterschrieb der 23 Jahre alte Stürmer einen langfristigen Vertrag. Details nannte der Club nicht, er soll aber Berichten zufolge bis zum 30. Juni 2031 laufen. 

Nach dpa-Informationen zahlt Englands viermaliger Meister eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro. Woltemade, um den auch der FC Bayern München lange geworben hatte, ist damit der teuerste Verkauf der VfB-Historie.

"Es ist ein großer Schritt in meinem Leben, Deutschland zu verlassen. Aber jeder hat mich so gut willkommen geheißen, es fühlt sich schon wie eine Familie an", sagte Woltemade in einer Mitteilung von Newcastle.

Trainer Eddie Howe ergänzte, Woltemade erfülle genau die Anforderungen, nach denen der Club in der Offensive gesucht habe. "Nick ist außerdem ein toller Typ, wir freuen uns sehr, ihn in unserer Gruppe zu begrüßen", sagte Howe.

Transferpoker sorgt für Diskussionen

Die Wende im Transferpoker um Woltemade war am Donnerstagabend publik geworden. Nachdem es zuletzt nach einem Verbleib des Spielers ausgesehen hatte, bestätigten die Stuttgarter Berichte, wonach der Stürmer im finalen Austausch mit einem Club aus Europa steht. Aufgrund der "Rahmenbedingungen dieses Angebots" sei der Torjäger für entsprechende Gespräche vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt, hieß es. Nun ist der Deal mit Newcastle fix.

Die Verantwortlichen des FC Bayern indes hatten schon im Juni ihr Interesse an Woltemade bekundet. Auch der Spieler selbst hinterlegte beim VfB frühzeitig seinen Wechselwunsch und war sich mit den Münchnern bereits einig.

In den vergangenen Wochen war die Causa Woltemade ein beherrschendes Thema auf dem Transfermarkt. Mit mehreren - aus VfB-Sicht zu niedrigen - Angeboten blitzte der deutsche Rekordmeister bei den Schwaben ab.

Wechsel-Thema schien schon erledigt

Rund um den Supercup, den die Münchner vor zwei Wochen in Stuttgart gewannen, hatten die VfB-Bosse Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth das Thema zumindest ihrer Meinung nach weitgehend abgeräumt. Woltemade werde auch in dieser Saison für den VfB spielen, beteuerten Vorstandschef und Sportvorstand unisono. Auch in den Tagen danach wichen sie nicht davon ab.

Nun folgte die Wende. "Nachdem wir einen Transfer von Nick in der laufenden Transferperiode lange Zeit ausgeschlossen hatten, haben sich die Rahmenbedingungen kurzfristig in einer solchen Größenordnung verändert, dass wir im Sinne unserer Gesamtverantwortung für den VfB Stuttgart – bei allem Wissen um Nicks sportlichen Wert – nun doch einem Verkauf zugestimmt haben", begründete Wehrle die Entscheidung der VfB-Führung.

Woltemade hatte durch seine furiose vergangene Saison, in der er auch zum A-Nationalspieler und zum EM-Star beim Final-Einzug der deutschen U21 aufstieg, das Interesse vieler Topclubs geweckt. In München sollte er nicht nur langfristig ein Erfolgsgarant für die Offensive um Starstürmer Harry Kane (31) werden, sondern auch kurzfristig den schwer verletzten Jamal Musiala ersetzen.

VfB holte Woltemade ablösefrei

Woltemade, dessen Abgang VfB-Trainer Sebastian Hoeneß als "herben Verlust" bezeichnete, war vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen zum VfB gekommen. Der Angreifer wurde zunächst nicht in den Champions-League-Kader berufen, startete im weiteren Saisonverlauf aber durch. In Summe kam er für die Schwaben in 29 Bundesliga-Spielen auf zwölf Tore. In Stuttgart stand Woltemade ursprünglich noch bis 2028 unter Vertrag - ohne Ausstiegsklausel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
21:15 Uhr
4 min.
Die Woltemade-Wende: VfB-Star vor Wechsel nach England
Auf dem Sprung nach England: Stuttgarts Stürmerstar Nick Woltemade. (Archivbild)
Dicke Überraschung im Transferpoker um Nick Woltemade: Stuttgarts Nationalstürmer wechselt doch noch - statt nach München aber in die Premier League. Geht alles klar, bekommt der VfB eine Rekordsumme.
Christoph Lother, dpa
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
19:15 Uhr
2 min.
Mit Schlips und Anzug: Woltemade als Tribünengast in Leeds
Nick Woltemade (M) verfolgt gebannt das Spiel seines neuen Teams.
Am Samstag wurde der Rekord-Transfer von Nick Woltemade zu Newcastle United offiziell. Ein paar Stunden später ist der Angreifer noch nicht auf dem Rasen, sondern drückt auf der Tribüne die Daumen.
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
Mehr Artikel