Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Transfersummen irritieren auch DFB-Kapitän Kimmich

Joshua Kimmich (r) macht sich über die Transfersummen im Fußball seine Gedanken.
Joshua Kimmich (r) macht sich über die Transfersummen im Fußball seine Gedanken. Bild: Christian Charisius/dpa
Joshua Kimmich (r) macht sich über die Transfersummen im Fußball seine Gedanken.
Joshua Kimmich (r) macht sich über die Transfersummen im Fußball seine Gedanken. Bild: Christian Charisius/dpa
1. Bundesliga
Transfersummen irritieren auch DFB-Kapitän Kimmich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

DFB-Kapitän Joshua Kimmich findet die aktuellen Transfersummen im Profi-Fußball auch erstaunlich. Einflussmöglichkeiten für Spieler auf die Preisspirale sieht er nicht.

Bratislava.

Nach der harschen Kritik von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß an den Entwicklungen auf dem internationalen Transfermarkt hat auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich seine Verwunderung über die hohen Ablösesummen im Profi-Fußball zum Ausdruck gebracht. 

"Es ist schon so, natürlich sowohl für uns Spieler als auch für den normalen Fan, schwer zu greifen, wie viel Geld da dann für einen Spieler bezahlt wird", sagte der 30-Jährige vor dem Auftakt der Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation in der Slowakei.

Kimmich: Markt regelt den Preis

Einen Ausweg aus der Finanzspirale sieht der Bayern-Profi allerdings nicht. "Auch wir können die Summen nicht greifen, um ehrlich zu sein auch nicht wirklich beeinflussen. Auch gerade, wenn jetzt solche Transfersummen gezahlt werden, muss man am Ende des Tages sagen, ist es natürlich auch der Markt, der diese Summen bestimmt", sagte Kimmich.

Hoeneß hatte am Dienstagabend bei seiner Auszeichnung mit dem Ehrenpreis der Deutschen Fußball Liga die in diesem Transferfenster gezahlten Ablösesummen als "völlig gaga" bezeichnet und meinte: "Irgendwann sagt der Bürger: Sind die völlig bekloppt?"

Der englische Meister FC Liverpool hatte beispielsweise für den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz und den Schweden Alexander Isak je 150 Millionen Euro bezahlt. Newcastle United bekam Nick Woltemade vom VfB Stuttgart für 90 Millionen Euro und stach damit den FC Bayern aus, der aus dem Ablösepoker ausgestiegen war. Auch um Wirtz hatten sich die Münchner vergeblich bemüht.

FIFA meldet Rekordsumme

Insgesamt investierten die Vereine im Männerfußball die Rekordsumme von 9,76 Milliarden US-Dollar für internationale Spielerkäufe, wie aus dem vom Weltverband FIFA veröffentlichten Transferbericht hervorgeht. 

Kimmich sieht ein Ende der Entwicklung nicht gekommen. "Wenn man in die Premier League schaut, da sind natürlich finanzielle Mittel da, sowohl über Ownership als auch über TV-Gelder, die können dann anscheinend die Summen ganz locker aus dem Ärmel schütteln", sagte er. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
3 min.
Alarm-Ansage vom Kapitän: So wird das nichts mit der WM
Die Miene sagt alles: Kapitän Joshua Kimmich nach dem Schlusspfiff.
Joshua Kimmich hat zwei ganz bittere WM-Turniere hinter sich. Diesmal geht schon der Quali-Start schief. Der Kapitän spricht nach dem 0:2 in Bratislava Klartext und erwartet eine sofortige Reaktion.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
4 min.
Kopf und Korsett: Kimmichs spezielle WM-Rolle
Joshua Kimmich geht mit großen Ambitionen in die WM-Saison.
Ist es die letzte WM-Chance für Joshua Kimmich? Der DFB-Kapitän startet mit Ehrgeiz und Konzentration in die Qualifikation. Der Bundestrainer baut um den Münchner ein noch geheimes Turnier-Konzept.
Arne Richter, dpa
Mehr Artikel