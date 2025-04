Trapp fehlt erneut - Nummer-eins-Status ungewiss

Wie geht es im Tor bei Eintracht Frankfurt weiter? Für Sonntag ist alles geklärt. Doch was bei einem Trapp-Comeback passiert, kann der Trainer nicht eindeutig beantworten.

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurts Torwart-Routinier Kevin Trapp verpasst wegen seiner Schienbeinverletzung ein weiteres Spiel und droht beim Europa-League-Viertelfinalisten seinen Stammplatz zu verlieren. "Bei Kevin Trapp ist ein Einsatz am Sonntag ausgeschlossen", sagte Trainer Dino Toppmöller nach der Rückkehr aus London über das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Stellvertreter Kauã Santos hatte beim 1:1 bei Tottenham Hotspur eine überragende Leistung gezeigt. Wer im Saisonendspurt das Tor hütet, sobald Trapp zurück ist, verkündete Toppmöller nicht.

"Es geht erst mal darum, dass Trappo wieder gesund wird - und wann das der Fall ist. Dann werdet ihr eine Info bekommen und wir werden es alle sehen. Für mich ist wichtig, dass Kevin so schnell wie möglich wieder auf den Platz kommt, weil er ein unfassbar guter Torwart ist", sagte Toppmöller. Er nannte den 22 Jahre jungen Brasilianer "einen Torwart der Zukunft".

Hellmann: "Fenster tut sich auf"

Die für 14.15 Uhr angesetzte Pressekonferenz hatte zuvor mit einer Verspätung von rund 50 Minuten begonnen. Frankfurts Mannschaft war am Freitagvormittag erst aus London in die Heimat gereist.

Nach dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim wartet am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) das Europa-League-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur. "Es tut sich ein Fenster auf, das wir nutzen müssen. Die Möglichkeit ist so groß wie vielleicht in den letzten zehn Jahren nicht", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann zum Endspurt der Eintracht, die in der Bundesliga Dritter ist. (dpa)