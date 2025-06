Trauer um Fußball-Fan nach Tod bei Nations-League-Finale

Im Nations-League-Finale zwischen Spanien und Portugal kommt es zu einem tragischen Vorfall. Ein Mann stürzt von der Tribüne und erliegt seinen Verletzungen. Wie konnte es dazu kommen?

München. Der tragische Tod eines Fans hat das Nations-League-Finale in der Münchner Fußball-Arena zwischen Portugal und Spanien überschattet und Bestürzung ausgelöst. Der Mann war während des Spiels am Sonntagabend vom Mittelrang auf eine Treppe im Unterrang gestürzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Beamten hätten Videos aus dem Stadion gesichtet und sähen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund, von einem Fremdverschulden auszugehen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Trainer der beiden Final-Teams sowie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Europäische Fußball-Union (UEFA) reagierten betroffen auf das Unglück. "Wir trauern um den verstorbenen Fan. Das ist eine extrem traurige Nachricht", sagte Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez. Und Spaniens Coach Luis de la Fuente erklärte zu Beginn der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Bevor wir mit den Fragen loslegen, möchte ich mein Beileid aussprechen, weil heute ein Fan auf den Zuschauerrängen gestorben ist. Mein Beileid an die Familie."

DFB und UEFA reagieren betroffen

Der DFB schrieb auf der Plattform X, man sei in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden des Fußball-Fans, der ums Leben gekommen sei. "Dieser Vorfall macht uns unfassbar traurig", hieß es. Die UEFA betonte in ihrem Statement ebenfalls, dass man in dieser schweren Zeit mit den Gedanken bei den Angehörigen sei.

Der tödlich gestürzte Anhänger kommt laut Polizeiangaben aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Den Angaben zufolge war der Zuschauer noch vor Ort gestorben. Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte sei die Person kurz nach Mitternacht gestorben, hieß es vonseiten der UEFA.

Augenzeugen berichten von Sturz

Zahlreiche Rettungskräfte, Ordner und Polizisten waren während der Partie in den Bereich der Pressetribüne geeilt, in den die Person gestürzt war. Entsetzt riefen Augenzeugen weitere Rettungskräfte herbei. Mit einer Plane als Sichtschutz wurde der Bereich abgedeckt, in dem Ärzte um das Leben des Fans kämpften.

In der spannenden Verlängerung bekamen die Stars von Portugal und Spanien von diesem Notfall dem Augenschein nach nichts mit. Ähnlich sah es bei der Siegerehrung für das Team von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo aus. Portugal hatte das Endspiel im Elfmeterschießen mit 5:3 (2:2, 2:2, 1:2) gewonnen. (dpa)