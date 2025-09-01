Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Traum-Debüt und Super-Torjäger: Kovac lobt zwei BVB-Profis

Besser als Harry Kane: Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy
Besser als Harry Kane: Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy Bild: Federico Gambarini/dpa
Besser als Harry Kane: Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy
Besser als Harry Kane: Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Traum-Debüt und Super-Torjäger: Kovac lobt zwei BVB-Profis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was wäre Borussia Dortmund nur ohne Serhou Guirassy? Nach seinem Doppelpack beim 3:0 gegen Union Berlin kommen Vergleiche mit Erling Haaland auf. Das größte Lob bekommt aber ein ganz junger Debütant.

Dortmund.

Eine Lebensversicherung und ein traumhaftes Bundesliga-Debüt: Borussia Dortmunds 3:0-Spaziergang gegen den völlig harmlosen Gast Union Berlin am Sonntag hatte zwei Gesichter - die von Doppelpacker Serhou Guirassy und Neuzugang Aarón Anselmino. 

Nicht nur Trainer Niko Kovac war nach dem deutlichen Sieg klar, wie abhängig sein Team von Torjäger Guirassy ist. "Das Wort "Lebensversicherung" habe ich selbst schon mehrmals benutzt. Serhou ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Kovac bei DAZN. Er hob den 28-Jährigen aus Guinea bei Sky auf eine Stufe mit international bekannteren Weltklasse-Angreifern: "Bayern hat Kane, City hat Haaland und wir haben Guirassy."

Statistisch sogar besser als Kane

In einer Hinsicht ist Guirassy aktuell sogar besser als Bayern Münchens Superstürmer Harry Kane. In diesem Kalenderjahr steht der BVB-Torjäger bereits bei 18 Treffern in der Fußball-Bundesliga, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft erst bei 15 Toren. 

Den Vergleich mit dem früheren BVB-Stürmerstar Erling Haaland zog auch Dortmunds Kapitän Julian Brandt. "Es gibt so Spielertypen, die leben für die Tore. Vom Willen her, die Tore zu schießen, ist er wie Erling." Auch im lange zähen Spiel ohne viel Spielwitz und Tempo gegen Union sah Brandt in Guirassy den "Dosenöffner". 

Überschwängliches Lob für Anselmino

Mehr noch als der Torschütze zum 1:0 (44. Minute) und 2:0 (58.) verdiente sich ein anderer Spieler das Lob seines Trainers: Nur vier Tage nach seiner Verpflichtung verblüffte Chelsea-Leihgabe Aarón Anselmino ein ganzes Stadion mit seinem couragierten Debüt. "Ich finde, er hat ein Weltklasse-Spiel gemacht", lobte Kovac überschwänglich und sprach von einer "sensationellen Leistung".

Angesichts mehrerer Ausfälle in der BVB-Abwehr musste der erst 20 Jahre alte Argentinier sogleich von Beginn an ran. Und das, obwohl er in dieser Saison für Chelsea bloß bei einem Einsatz in der englischen Reserverunde und für zwei Minuten bei der Club-WM in den USA Spielpraxis sammeln durfte.

Aarón Anselmino (r.) machte ein starkes Debüt für Borussia Dortmund.
Aarón Anselmino (r.) machte ein starkes Debüt für Borussia Dortmund. Bild: Federico Gambarini/dpa
Aarón Anselmino (r.) machte ein starkes Debüt für Borussia Dortmund.
Aarón Anselmino (r.) machte ein starkes Debüt für Borussia Dortmund. Bild: Federico Gambarini/dpa

"Das hat mit einer gewissen Qualität zu tun, die ein Spieler mit sich bringt", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, der für dieses Leihgeschäft ebenfalls ein dickes Lob von Kovac bekam: "Da haben wir einen richtig guten Fang gemacht", meinte der Trainer.

Kehl erwartet ruhigen letzten Transfertag

Dass am letzten Tag der Transferfrist am Montag noch ein weiterer Spieler verpflichtet wird, ist unwahrscheinlich. "Wir sind jetzt gerüstet für die vielen Aufgaben, die vor uns liegen", urteilte Kehl. "Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr so turbulent wird wie in den vergangenen Tagen." Da hatten die Dortmunder mit Anselmino, Angreifer Fábio Silva (Wolverhampton) und dem zuvor von Chelsea ausgeliehenen Carney Chukwuemeka drei neue Spieler dazugeholt.

Eher könnte es noch einen Abgang geben - falls etwa Mittelfeldmann Salih Özcan einen neuen Club finden sollte. Aber selbst das ist unwahrscheinlich, auch wenn Kehl sein Telefon weiter im Blick hat: "Bis jetzt hat es noch nicht geklingelt. Es ist jetzt nichts mehr Großes geplant." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
18.08.2025
4 min.
Guirassy rettet schwachen BVB - Mühsames 1:0 in Essen
Serhou Guirassy (r) schoss das Tor des Tages.
Das war knapp: Borussia Dortmund entgeht im DFB-Pokal nur mit viel Mühe einer Blamage. Die beiden entscheidenden Protagonisten sind ganz vorne und ganz hinten.
Patrick Reichardt, dpa
19:52 Uhr
4 min.
Guirassy-Doppelpack rettet BVB gegen Union
Serhou Guirassy bejubelt mit Sturmpartner Maximilian Beier seine Führung.
Torjäger Guirassy und Neuzugang Anselmino sind die Lichtblicke bei Borussia Dortmund beim Heimsieg gegen Union Berlin. Ansonsten gibt es aber noch viel Steigerungspotenzial.
Carsten Lappe, dpa
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel