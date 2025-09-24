Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Treffen mit Infantino: Südamerika forciert WM-Aufstockung

Südamerikas Spitzenfunktionäre werben bei FIFA-Boss Infantino um eine WM-Aufstockung. (Archivbild)
Südamerikas Spitzenfunktionäre werben bei FIFA-Boss Infantino um eine WM-Aufstockung. (Archivbild) Bild: Fernando Calistro/AP/dpa
Südamerikas Spitzenfunktionäre werben bei FIFA-Boss Infantino um eine WM-Aufstockung. (Archivbild)
Südamerikas Spitzenfunktionäre werben bei FIFA-Boss Infantino um eine WM-Aufstockung. (Archivbild) Bild: Fernando Calistro/AP/dpa
Fußball
Treffen mit Infantino: Südamerika forciert WM-Aufstockung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Südamerikas Fußballverband will eine WM 2030 mit 64 Teams. Dazu gab es nun sogar ein Treffen mit FIFA-Boss Infantino.

New York.

Südamerikas Fußball-Verband Conmebol erhöht seine Bemühungen um eine Aufstockung der WM 2030 auf 64 Mannschaften. Diesen Wunsch hinterlegte Conmebol-Präsident Alejandro Dominguez bei einem persönlichen Treffen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino in New York. "Wir glauben an eine historische WM 2030", schrieb Dominguez zu einem gemeinsamen Foto mit Infantino und weiteren südamerikanischen Spitzenfunktionären auf Instagram. Sogar die Staatspräsidenten von Paraguay und Uruguay waren dabei.

Die Zeitung "La Nacion" berichtete in Bezug auf Personen aus dem Umfeld des argentinischen Verbandschefs Claudio Tapia, Infantino sei der Initiator des Treffens gewesen und unterstütze die Pläne. Der Vorschlag Südamerikas ist bereits seit Monaten bekannt. Sollte er erfolgreich sein, würde das Turnier erstmals 128 Spiele umfassen. Das WM-Teilnehmerfeld war erst zur Endrunde im kommenden Jahr von 32 auf 48 Teams erhöht worden.

Das Turnier in knapp fünf Jahren wird in Argentinien, Paraguay, Uruguay, Spanien, Portugal und Marokko stattfinden. Vor allem aus Europa hatte es zuletzt Kritik an den Aufstockungsplänen gegeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
19.09.2025
2 min.
WM-Tickets: 4,5 Millionen Anmeldungen bei Vorverkaufsziehung
Beim Fußball-Weltverband FIFA sind viele Ticket-Anfragen eingegangen (Archivbild)
Die erste Phase des Ticketverkaufs für die WM 2026 ist gleich ein großer Renner für den Weltverband. Doch eine erfolgreiche Bewerbung bedeutet nicht automatisch auch eine Eintrittskarte.
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
08:34 Uhr
2 min.
"Völlig überzogen": Löw kritisiert Pläne zur WM-Aufstockung
Joachim Löw hält nichts von den Plänen einer weiteren WM-Aufstockung.
Die FIFA prüft die Idee einer weiteren Aufstockung der Weltmeisterschaft 2030 auf 64 Mannschaften. Der ehemalige Bundestrainer Löw befürchtet einen Qualitätsverlust und stellt die Sinnfrage.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel