  Trotz 400. NHL-Tor und 3:0-Führung: Niederlage für Draisaitl

Leon Draisaitl (links) hat das 400. NHL-Tor seiner Karriere erzielt.
Leon Draisaitl (links) hat das 400. NHL-Tor seiner Karriere erzielt. Bild: Jason Franson/The Canadian Press/dpa
Der erste Treffer in der Amtszeit von Marco Sturm sorgte für Jubel bei den Bruins.
Der erste Treffer in der Amtszeit von Marco Sturm sorgte für Jubel bei den Bruins. Bild: Nick Wass/FR67404 AP/AP/dpa
Marco Sturm (M) feierte mit Boston seinen ersten Sieg als NHL-Cheftrainer.
Marco Sturm (M) feierte mit Boston seinen ersten Sieg als NHL-Cheftrainer. Bild: Nick Wass/FR67404 AP/AP/dpa
Wintersport
Trotz 400. NHL-Tor und 3:0-Führung: Niederlage für Draisaitl





Zum NHL-Auftakt gelingt Leon Draisaitl gleich ein besonderer Treffer. Doch zum Sieg reicht das nicht. Marco Sturm startet mit einem Erfolg in seine erste Saison als NHL-Chefcoach.

Edmonton.

Leon Draisaitl ist mit einem besonderen Tor, aber am Ende mit einer schmerzhaften Niederlage in die neue NHL-Saison gestartet. Der Eishockey-Nationalspieler aus Köln erzielte beim 3:4 (2:0, 1:2, 0:1) der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames das 400. NHL-Tor seiner Karriere. Mit dem Treffer in Überzahl im zweiten Drittel brachte Draisaitl den Vorjahresfinalisten zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung, ehe Calgary ausglich und im Penaltyschießen die Oberhand behielt. Draisaitl verwandelte seinen Versuch zwar, Nazem Kadri ließ am Ende als insgesamt 16. Schütze aber die Gäste jubeln.

Sturm gewinnt erstes Spiel als NHL-Chefcoach

Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm gewann zuvor sein Pflichtspieldebüt als Cheftrainer in der NHL. Gegen die Washington Capitals holten seine Boston Bruins ein 3:1. Sturm ist der erste deutsche Cheftrainer in der Geschichte der National Hockey League. Er holte 2018 Olympia-Silber mit der deutschen Nationalmannschaft und wechselte danach als Assistenztrainer in die NHL zu den Los Angeles Kings. 

In der Kabine bekam Sturm unter dem Jubel seiner Spieler einen Puck als Andenken für den ersten NHL-Sieg und rief: "Auf viele weitere! Viele weitere."

Den ersten Hauptrunden-Treffer in der Amtszeit von Sturm erzielte David Pastrnak im zweiten Drittel gegen die Capitals. Nach dem Ausgleich durch Tom Wilson trafen Elias Lindholm und Morgan Geekie zum Sieg für die Bruins - an beiden Toren war Pastrnak als Vorlagengeber beteiligt. (dpa)

