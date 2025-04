Trotz Abstiegsnot: Holstein Kiel verlängert mit Trainer Rapp

Der Verbleib in der Ersten Liga wird sehr schwer für Holstein Kiel. Trotzdem setzt der Aufsteiger auf Kontinuität.

Kiel.

Trotz des drohenden Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga setzt Holstein Kiel weiter auf Trainer Marcel Rapp. Der Vertrag mit dem 45 Jahre alten Coach wurde vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

"Marcel Rapp arbeitet seit jetzt dreieinhalb Jahren sehr erfolgreich bei Holstein Kiel. Er hat eine klare Idee von Fußball, ist extrem akribisch und identifiziert sich voll und ganz mit dem Weg, den wir hier seit vielen Jahren leben", sagte Kiels Geschäftsführer Carsten Wehlmann zu der zu diesem Zeitpunkt unerwarteten Vertragsverlängerung.

Kiel belegt sieben Spieltage vor Saisonschluss den letzten Tabellenplatz und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang 16. Zuletzt zeigte der Aufsteiger gegen Heidenheim (1:3) und Bremen (0:3) schwache Leistungen.

Rapp als Aufstiegsheld

Rapp übernahm den Trainerposten in Kiel im Oktober 2021 als Nachfolger des zu Werder Bremen gewechselten Ole Werner. Im vergangenen Jahr führte er Holstein als ersten Club aus Schleswig-Holstein in die Erste Liga. Vor seiner Zeit an der Förde war Rapp im Nachwuchs der TSG Hoffenheim tätig.

"Der Verein hat sich auf vielen Ebenen extrem weiterentwickelt und wir befinden uns aktuell auf einer spannenden und herausfordernden Reise, die noch lange nicht zu Ende ist", sagte Rapp zu seiner Vertragsverlängerung. (dpa)