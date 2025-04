Trotz Diskussionen und Dämpfer: Ilzer bleibt positiv

Die Konkurrenz lässt Federn - Hoffenheim aber auch. So müssen die TSG-Profis und Trainer Ilzer weiter auf die anderen Mannschaften im Abstiegskampf schauen.

Freiburg.

Trotz des nächsten Rückschlags in der Fußball-Bundesliga und der Diskussionen um seine Person geht Trainer Christian Ilzer von der TSG 1899 Hoffenheim mit Zuversicht in den Saison-Endspurt. "Das war eine Leistung, auf die wir aufbauen können", sagte der Österreicher nach dem 2:3 bei Europapokal-Anwärter SC Freiburg und ergänzte zum insgesamt ordentlichen Auftritt seines Teams: "Das ist natürlich der Schritt, den wir uns vorstellen, den wir jetzt am Ende der Saison noch sehen wollen. Aber natürlich müssen wir einfach auch Ergebnisse liefern."