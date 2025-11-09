Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Trotz Haaland-Patzer: Man City deklassiert Liverpool mit 3:0

Erling Haaland vergab einen Strafstoß, erzielte aber die Führung für Manchester City.
Erling Haaland vergab einen Strafstoß, erzielte aber die Führung für Manchester City. Bild: Jon Super/AP/dpa
Manchester City war gegen den FC Liverpool das überlegene Team.
Manchester City war gegen den FC Liverpool das überlegene Team. Bild: Jon Super/AP/dpa
Mann des Spiels war Jeremy Doku (l), der auch das 3:0 für Man City erzielte.
Mann des Spiels war Jeremy Doku (l), der auch das 3:0 für Man City erzielte. Bild: Nick Potts/PA Wire/dpa
Der vermeintliche Liverpool-Ausgleich durch Virgil van Dijk (l) zählte wegen einer umstrittenen Abseitsposition nicht.
Der vermeintliche Liverpool-Ausgleich durch Virgil van Dijk (l) zählte wegen einer umstrittenen Abseitsposition nicht. Bild: Nick Potts/PA Wire/dpa
Erling Haaland vergab einen Strafstoß, erzielte aber die Führung für Manchester City.
Erling Haaland vergab einen Strafstoß, erzielte aber die Führung für Manchester City. Bild: Jon Super/AP/dpa
Manchester City war gegen den FC Liverpool das überlegene Team.
Manchester City war gegen den FC Liverpool das überlegene Team. Bild: Jon Super/AP/dpa
Mann des Spiels war Jeremy Doku (l), der auch das 3:0 für Man City erzielte.
Mann des Spiels war Jeremy Doku (l), der auch das 3:0 für Man City erzielte. Bild: Nick Potts/PA Wire/dpa
Der vermeintliche Liverpool-Ausgleich durch Virgil van Dijk (l) zählte wegen einer umstrittenen Abseitsposition nicht.
Der vermeintliche Liverpool-Ausgleich durch Virgil van Dijk (l) zählte wegen einer umstrittenen Abseitsposition nicht. Bild: Nick Potts/PA Wire/dpa
Fußball
Trotz Haaland-Patzer: Man City deklassiert Liverpool mit 3:0
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fußballmeister FC Liverpool kommt nicht in die Spur. Wenige Tage nach dem Prestige-Sieg gegen Real Madrid kassieren die Reds in der Premier League eine deutliche Niederlage bei Manchester City.

Manchester.

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat in der Premier League erneut einen herben Rückschlag erlebt. Mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf kassierten die Reds bei Manchester City ein bitteres 0:3 (0:2). Die Tore für die Gastgeber erzielten Erling Haaland (29. Minute), Nico González (45.+3) und der überragende Jeremy Doku (63.).

Haaland vergibt Elfmeter

Liverpool-Coach Arne Slot schicke dieselbe Aufstellung aufs Feld, die unter der Woche in der Champions League mit 1:0 gegen Real Madrid gewonnen hatte. Man City, das sich mit 4:0 gegen Borussia Dortmund durchgesetzt hatte, erwischte vor eigenem Publikum den besseren Start.

Bereits nach elf Minuten bekam die Elf von Trainer Pep Guardiola einen Foulelfmeter zugesprochen. Doch Liverpool-Keeper Giorgi Mamardashvili, der Doku touchiert und den Strafstoß damit verursacht hatte, parierte den ungewohnt schwachen Schuss des Ex-Dortmunders Haaland.

Der Norweger korrigierte seinen Patzer nach einer halben Stunde mit dem längst überfälligen Führungstreffer. Der vermeintliche Ausgleich zehn Minuten später durch Virgil van Dijk zählte wegen einer Abseitsposition nicht - eine umstrittene Entscheidung. Daraufhin erhöhte der Spanier Nico González kurz vor der Pause für die Gastgeber.

Doku sorgt für die Entscheidung

Mit Beginn der zweiten Halbzeit steigerte sich der FC Liverpool deutlich, hatte mehr Ballbesitz und erhöhte den Druck auf Man City. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Der Belgier Doku, der an zahlreichen gefährlichen Aktionen beteiligt war, sorgte mit dem 3:0 für City nach einer guten Stunde für die Vorentscheidung.

Liverpool kam danach zwar immer wieder auch gefährlich vor das Tor von City-Keeper Gianluigi Donnarumma, doch ein Treffer gelang den Reds nicht mehr. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie - in der Liga gelang zuvor ein 2:0 gegen Aston Villa - erlebt die Mission Titelverteidigung von Wirtz und Co. einen weiteren Dämpfer.

Liverpools Tabellenrückstand auf Spitzenreiter Arsenal, der beim AFC Sunderland wegen eines Gegentreffers in der Nachspielzeit nur zu seinem 2:2 gekommen war, beträgt acht Punkte. Der Tabellenzweite Manchester City rückte hingegen bis auf vier Punkte an den Liga-Primus heran.

Schade trifft für Brentford gegen Woltemades Newcastle

Der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade kassierte mit Newcastle United nach Führung ein bitteres 1:3 (1:0) beim FC Brentford. Während Woltemade torlos blieb, erzielte sein DFB-Kollege Kevin Schade auf der anderen Seite per Kopf das 3:1 für Brentford. Newcastle steht nach der Niederlage auf einem enttäuschenden Platz 14. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
4 min.
"Nicht gut genug": BVB verliert in Manchester
BVB-Torwart Gregor Kobel konnte die Niederlage nicht verhindern.
Manchester City ist eine Nummer zu groß für den BVB. Die Offensive des englischen Topteams spielt zu stark für die Westfalen. Auch ein Ex-Dortmunder trifft.
Thomas Eßer, dpa
25.10.2025
3 min.
Liverpool taumelt weiter: Vierte Liga-Pleite in Serie
Der FC Liverpool hat in der heimischen Liga erneut verloren.
Florian Wirtz bleibt erneut ohne Torbeteiligung, Brentford jubelt - die Krise des Titelverteidigers in der Premier League hält an.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel