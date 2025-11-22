Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Trotz langer Überzahl: Schalke spielt nur 0:0 in Münster

Münster und Schalke lieferten sich ein spannendes Spiel.
Münster und Schalke lieferten sich ein spannendes Spiel. Bild: Fabian Strauch/dpa
2. Bundesliga
Trotz langer Überzahl: Schalke spielt nur 0:0 in Münster
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Münster spielen zwei Bundesliga-Gründungsmitglieder gegeneinander. Beide Mannschaften treffen, doch die Tore zählen nicht. Für Schalke ist der Punkt enttäuschend.

Münster.

Aufstiegsanwärter FC Schalke 04 ist im Westduell mit Preußen Münster trotz langer Überzahl nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic trennte sich von den Westfalen 0:0 und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Mit nun 28 Punkten bleiben die Gelsenkirchener auf Platz zwei. Die Preußen stehen auch nach dem Kräftemessen der beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder im Mittelfeld. Sie haben 15 Punkte.

Münster spielte ab der 55. Minute nur noch zu zehnt. Torwart Johannes Schenk sah nach einem Foul an Moussa Sylla außerhalb des Strafraums die Rote Karte.

Münster spielte ab der 55. Minute nur noch mit zehn Mann.
Münster spielte ab der 55. Minute nur noch mit zehn Mann. Bild: Fabian Strauch/dpa
Zwei frühe Tore zählen nicht

Die 10.491 Zuschauer auf der Baustelle Preußenstadion sahen von Beginn an eine intensive Partie. Schalke ging früh drauf und erspielte sich erste Torchancen. Bei einem Treffer der Gäste in der zweiten Minute hatte Schiedsrichter Florian Lechner ein Foulspiel gesehen und erkannte das Tor nicht an.

Auch die Preußen waren gefährlich - zunächst vor allem in Kontersituationen. Schalke-Keeper Loris Karius parierte gegen Oscar Vilhelmsson. Dann jubelten die Gastgeber. Das vermeintliche 1:0 des SCP durch Vilhelmsson zählte nach Eingriff des Videoassistenten wegen einer Abseitsposition aber nicht.

Der Platzverweis für Schenk veränderte dann die Statik der Partie. Die Preußen, die vorher gut im Spiel waren, zogen sich nun weit zurück. Schalke suchte Lücken in der Defensive der Gastgeber, fand sie aber nur selten. So brachte Münster das Remis über die Zeit. (dpa)

