Trotz Pleite: Frankreich schöpft Mut für Duell gegen DFB-Elf

Erst droht ein Debakel, dann gibt's fast die Wende. Trainer Deschamps und seine Franzosen wollen aus dem spektakulären 4:5 gegen Spanien lernen - und Deutschland das Final Four endgültig vermiesen.

Stuttgart.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hofft nach dem fußballerischen Spektakel von Stuttgart auf einen Lerneffekt seiner Mannschaft. Für einige Spieler sei das sicher eine "Lektion" gewesen, sagte der Coach des Vize-Weltmeisters, der nach dem 4:5 im Nations-League-Halbfinale gegen Europameister Spanien nun gegen Deutschland um den dritten Platz spielt. Da wenig Zeit bleibt zur Erholung bis zur nächsten Partie in Stuttgart am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN), werde es aber Wechsel geben, kündigte Deschamps an.