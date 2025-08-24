Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Trotz Sturz: Vingegaard gewinnt zweite Vuelta-Etappe

Jonas Vingegaard ist der große Favorit auf den Gesamtsieg.
Jonas Vingegaard ist der große Favorit auf den Gesamtsieg.
Jonas Vingegaard ist der große Favorit auf den Gesamtsieg.
Jonas Vingegaard ist der große Favorit auf den Gesamtsieg. Bild: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Radsport
Trotz Sturz: Vingegaard gewinnt zweite Vuelta-Etappe
Die 80. Spanien-Rundfahrt beginnt in Italien. Schon auf der zweiten Etappe ist der dänische Topfavorit in einen Sturz verwickelt. Trotzdem ist er am Berg nicht zu schlagen.

Limone Piemonte.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat trotz eines Sturzes im italienischen Regen bereits auf der zweiten Etappe der 80. Vuelta eine Machtdemonstration gezeigt. Der Däne holte sich auf dem Schlussanstieg nach Limone Piemonte den Sieg und damit auch das Rote Trikot des Gesamt-Ersten. Nach 159,5 Kilometern verwies er bei Teil zwei des Italien-Abstechers der Spanien-Rundfahrt den Italiener Giulio Ciccone und den Franzosen David Gaudu auf die Plätze zwei und drei.

Bevor es zur 9,9 Kilometer langen Kletterpartie mit durchschnittlich 5,2 Prozent Steigung kam, hatte Vingegaard aber eine Schrecksekunde zu überstehen. Bei regennasser Fahrbahn ging gut 27 Kilometer vor dem Ziel fast die gesamte Visma-Mannschaft zu Boden. Der Däne, der wenige Kilometer später den Anschluss wieder hergestellt hatte, kam aber glimpflich davon. Lediglich einige Schürfwunden an seinem linken Arm waren zu sehen. 

Vingegaard, der den belgischen Auftaktsieger Jasper Philipsen an der Spitze ablöste, ist der große Favorit auf den Gesamtsieg. Der 28-Jährige hofft auf ein Happy End in dieser Saison, nachdem er bei der Frankreich-Rundfahrt gegen seinen Widersacher Tadej Pogacar erneut chancenlos geblieben war. Der Slowene ist bei der Vuelta nicht am Start, genauso wie Vorjahressieger Primoz Roglic, Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel und der deutsche Jungstar Florian Lipowitz.

Philipsen gewann Auftakt

Am Samstag war Sprintstar Philipsen wie bei der Tour de France mit einem Sieg in die Rundfahrt gestartet. Bei der Tour de France hatte er nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe aufgeben müssen.

Am Montag wartet mit dem dritten Teilstück von San Maurizio Canavese nach Ceres über 134,6 Kilometer die nächste Etappe auf italienischem Boden. Auf dem welligen Terrain dürfte es für die Sprinter schwer werden, am Hauptfeld dranzubleiben. Die Vuelta, die mit vielen Bergankünften den Kletterspezialisten entgegenkommt, endet am 14. September in Madrid. (dpa)

