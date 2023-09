Trotz Tabellenkeller: Keine Trainer-Diskussion in Mainz

Augsburg. Sportdirektor Martin Schmidt hat nach der nächsten Niederlage des FSV Mainz 05 in der Bundesliga eine Trainerdiskussion beim Tabellenletzten weiterhin kategorisch ausgeschlossen.

"Bei Bo (Svensson) überlegen wir überhaupt nicht", sagte Schmidt nach dem 1:2 beim zuvor ebenfalls sieglosen FC Augsburg.

Die Mainzer haben in den ersten fünf Saisonpartien nur einen Punkt geholt. "Wir nehmen solche Phasen hin", sagte der 46 Jahre alte Schmidt. Er erinnerte an die Verdienste von Svensson in der Vergangenheit. "Wir waren zu 99 Prozent in der 2. Liga, als Bo kam."

Der 45 Jahre alte Svensson sieht die aktuelle Hauptproblematik in der Abwehrschwäche. "Der Gegner muss gegen uns extrem wenig machen, um Tore zu schießen. Es ist ein Muster", sagte der Däne nach schon 14 Gegentoren in dieser Spielzeit. Den Ausfall zahlreicher Defensivkräfte wollte er nicht als Entschuldigung anführen. (dpa)