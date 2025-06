Trotz Wechsel in die Türkei: Sané glaubt an gute WM-Chancen

Leroy Sané verabschiedet sich von der Bundesliga - und damit indirekt auch von der Nationalmannschaft? Er selbst glaubt, sich auch bei Galatasaray Istanbul für das DFB-Team empfehlen zu können.

Istanbul.

Leroy Sané sieht seine Chancen in der Fußball-Nationalmannschaft durch den Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul nicht gefährdet. "Ich kann die Diskussion diesbezüglich im Ansatz verstehen, aber man sollte auch einfach mal abwarten", sagte der 29-Jährige: "Ich bin zur klaren Nummer 1 in der Türkei gewechselt, will hier auf jeden Fall eine absolute Führungsrolle übernehmen, wir spielen sicher Champions League und haben dort auch ambitionierte Ziele."