Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Trump als Gast: Verschärfte Kontrollen bei US Open

US-Präsident Donald Trump flog zum Finale der US Open nach New York.
US-Präsident Donald Trump flog zum Finale der US Open nach New York. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump flog zum Finale der US Open nach New York.
US-Präsident Donald Trump flog zum Finale der US Open nach New York. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
Sport-Mix
Trump als Gast: Verschärfte Kontrollen bei US Open
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

US-Präsident Donald Trump wird beim Herren-Finale der US Open erwartet. Das hat zur Folge, dass der Secret Service die Eingangskontrollen durchführt - und das Endspiel später beginnt.

New York.

Der angekündigte Besuch von US-Präsident Donald Trump hat bei den US Open zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen geführt. Ein Aufgebot des Secret Service war rund um das Billie Jean King National Tennis Center im Einsatz. Besucher und Medienvertreter wurden am letzten Tag des Grand-Slam-Turniers in New York deutlich mehr kontrolliert als zuvor.

Als Folge der verschärften Sicherheitsmaßnahmen verlegten die Veranstalter das Herren-Finale zwischen dem Italiener Jannik Sinner und dem Spanier Carlos Alcaraz um eine halbe Stunde nach hinten. Statt um 20.00 Uhr MESZ (14.00 Uhr Ortszeit) sollte das Duell um 20.30 Uhr MESZ (14.30 Uhr Ortszeit) beginnen. So sollten die Zuschauer Zeit haben, ihre Plätze einzunehmen, begründeten die Veranstalter.

Im Gegensatz zu den bisherigen Turniertagen gab es neben der Kontrolle am Eingang zur Anlage einen weiteren Check vor dem Arthur Ashe Stadium, in dem knapp 24.000 Zuschauer erwartet werden. Auch Medienvertreter wurden von Sicherheitsbeamten kontrolliert, Taschen wurden intensiv und deutlich genauer untersucht als zuvor. 

Trump hat seit seinem Wahlsieg im November vergangenen Jahres verschiedene hochklassige Sportveranstaltungen besucht, darunter auch das Finale der Club-Weltmeisterschaft im Fußball nahe New York. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
06.09.2025
4 min.
Trump auf Tribüne: Historisches Finale Sinner kontra Alcaraz
Jannik Sinner (l) und Carlos Alcaraz (r) stehen sich zum dritten Mal nacheinander im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers gegenüber.
Duell um die Grand-Slam-Trophäe, Kampf um die Nummer eins, Trump zu Besuch und eine ganz besondere Rivalität: Das US-Open-Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wird mit Spannung erwartet.
Kristina Puck, dpa
08.09.2025
4 min.
"Koffer voller Magie" - Alcaraz unlösbare Aufgabe für Sinner
Ein Küsschen für den Pokal: Alcaraz ist neuer US-Open-Champion.
Carlos Alcaraz dominiert das Endspiel der US Open gegen Jannik Sinner. Der Spanier ist wieder die Nummer eins - und gibt dem Italiener Grund zum Grübeln.
Kristina Puck, dpa
Mehr Artikel