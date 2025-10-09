Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Tuchel holt nächsten Sieg mit England - Pause für Kane

Ollie Watkins erzielte ein Tor für England
Ollie Watkins erzielte ein Tor für England
Fußball
Tuchel holt nächsten Sieg mit England - Pause für Kane
Thomas Tuchel befindet sich mit England im Aufwind. In einem Testspiel gegen Wales gibt es den nächsten souveränen Erfolg.

London.

Englands Nationalmannschaft kommt unter Trainer Thomas Tuchel immer besser in Form. In einem Testspiel fertigten die Three Lions Wales mit 3:0 (3:0) ab. Morgan Rogers (3. Minute), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) machten schon vor der Pause alles klar für Tuchels Mannschaft. Für die Engländer war es der dritte Sieg ohne Gegentor nacheinander. Dabei hatte Bayern-Torjäger Harry Kane nicht mal gespielt. Der Kapitän, der zuletzt über Probleme am Knöchel klagte, wurde geschont und verfolgte das Spiel von der Bank. (dpa)

