Tuchel nach 27:0: Kein Namedropping nach Kimmich-Frage

Rottach-Egern.

Trainer Thomas Tuchel sieht keine Notwendigkeit, auf Gerüchte über die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich zu reagieren. "Wir arbeiten hier mit Jo zusammen. Es gibt überhaupt keinen Grund, das zu kommentieren. Deswegen fange ich gar nicht erst damit an", sagte der 49-Jährige im Trainingslager des FC Bayern München in Rottach-Egern. "Ich fange nicht an, zu dementieren. Es macht keinen Sinn, dann muss man die Kaderliste durchgehen."