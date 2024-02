Tuchel zum Sitzplatz auf Alu-Kiste: "Sachen schon gepackt"

München. Mit beißender Ironie hat der am Saisonende scheidende Bayern-Trainer Thomas Tuchel in der Pressekonferenz auf die provokante Frage reagiert, warum er beim Sieg gegen RB Leipzig am Spielfeldrand größtenteils auf einer Alu-Kiste gesessen habe.

"Können Sie verraten, was da drin war? Und darf man es so interpretieren, dass sie auf gepackten Koffern sitzen?", wurde Tuchel nach dem 2:1 im Topspiel der Fußball-Bundesliga gefragt. "Genau so war es gedacht", antwortete Tuchel: "Das habe ich extra mitgebracht von zu Hause. In dem Aluminiumkoffer sind alle Sachen schon gepackt. Schön, dass es so angekommen ist." Danach äußerte er sich weiter sachlich zum Spiel. (dpa)